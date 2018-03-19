聯發科搶回市佔有譜，Q2起營收與獲利可望顯著彈升

【財訊快報／李純君報導】手機晶片大廠聯發科 (2454) 今年為了搶回市占率，積極運作新款晶片，並重新獲得 OPPO、VIVO、小米、魅族等大客戶釋單，滿手接單，連帶也對台積電 (2330) 大舉釋出 28 奈米、16 奈米與 12 奈米的晶圓代工訂單。外資圈則預估，聯發科自第二季起營收與獲利可望顯著彈升，毛利率可望續揚，上看 39%，營收季增率至少超過二成，甚至上看三成。



大陸手機廠庫存調整近期已經進入尾聲，包括 OPPO、VIVO、小米、魅族等知名廠商均已經陸續啟動新機種的零組件拉貨潮，也開始針對後續機種所需要的零組件進行釋單，聯發科則成為這些手機廠採購潮下的最大受惠者。



聯發科表現較佳的晶片，在低階部分有 MT6737 和 MT6739，這兩款主要投片為 28 奈米，另外 MT6737、P23，以及 P30 等手機晶片銷售也大告捷，這三款晶片在 16 奈米投片，至於市場呼聲甚高的新款 P60 手機晶片，則是採 12 奈米投片，另外聯發科後續將推出的 P38、P40，以及 P70 三款新的手機晶片，則是會採 12 奈米投片。







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