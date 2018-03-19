〈每日外資外匯觀點〉提防歐元跌破1.2155見頂 勿低估英鎊下行風險

BBH：歐元兌美元若跌破 1.2155 頭部將成形

歐洲央行耐心地維持利率不變，加上 2 月 CPI 微幅下調，壓抑了前 3 個交易日歐元兌美元的走勢，歐元連續第二周小幅走軟，但 3 月以來仍上漲近 1%。

歐元上周一度測試 2 月 2 日的高點後回跌，在技術指標未見強烈上漲信號下，很難重新挑戰 1.2345，走弱的機率大增。預期 1.2250-1227 美元將獲初步支持，若續跌破 1.2155， 將可確認頭部成形。

歐元兌美元近半年來的走勢。

富國銀行：美元兌大多數貨幣恢復長期下跌

2017 年起的貨幣政策趨同趨勢今年將持續，中國央行 1 月上調利率 25 個基點，預期年至少會再次提高利率；3 月 21 日 Fed 升息預期升高，英國央行 5 月 10 日利率決策會議升息的機率也同步升高。

另一方面，儘管全球貨幣貨幣政策仍在逐步進行收緊，但歐洲央行進行資產購買計畫尚未結束，預期歐洲央行不致 2019 年前升息；而日本央行也仍保持寬鬆政策。

鑑於緊縮週期相對於其他央行的後期階段，預期 FOMC 升息動作對美元的支持力道不大，近期美元雖維持穩定，但美元兌大多數主要貨幣恐將恢復長期下跌趨勢。

CIBC：市場可能低估英鎊兌美元下行風險

加拿大帝國商業銀行（CIBC）外匯策略研究團隊表示，對於目前的英鎊走勢應維持謹慎 ，無論是因脫歐禝的疲態，或是市場過分自信的情緒瀰漫，都顯示投資人似乎低估了英鎊下行的風險。

CIBC 說明，英鎊的隱含波動率一直處在下降當中；本周英國脫歐過渡期的協議可能無法順利達成；英國薪資增長雖加速，但實際值仍為負；消費者可自由支配的支出近期仍疲弱，這些信號顯示，市場需要對英鎊的估值更加謹慎。