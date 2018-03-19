〈鴻海FII說明會〉郭董想讓小股東走滬港通模式仍存在這個大問題

鴻海 (2317-TW)FII 申購問題越演越烈，鴻海董事長郭台銘 17 日晚間臨時發出聲明，將尋求合法的香港第三方券商來處理。市場研判，就是要走滬港通模式，不過法人表示，滬港通並沒有開放新股 IPO 申購，基本上，就算開戶也沒用，還是無法參與新股 IPO。

鴻海旗下富士康工業互聯網 (FII) 在上周舉辦投資說明會，但是因為困難重重，反倒引發小股東怨聲載道，據了解，參加說明會的鴻海小股東們對於嚴格的開戶及申購限制，幾乎都死心了，甚至還有小股東說要跟郭董抗議。

鴻海董事長郭台銘在 1 月 31 日表示，將要求旗下財務單位，盡力協助小股東們認購 FII 股票。郭台銘更喊出，股東們不需要跑去中國參與抽籤，最多就是到土城就可以。

不過上周五的說明會，現場僅限制在 1 月 31 日在股東臨時會上有登記的 250 位股東入場，引發部分沒有登記的股東不滿，甚至還發生在股東會現場有登記，到了說明會卻發生找不到登記資料的狀況。

對此，鴻海董事長郭台銘 17 日晚間臨時發出聲明，將尋求合法的香港第三方券商來處理。市場研判，就是要走滬港通模式，法人表示，根據滬港通相關規定，只是讓香港及海外投資者將能夠在上證 180 指數和上證 380 指數的交易時間內對其成分股進行即時交易，以及上海證券交易所上市的 A＋H 股公司股票。換言之，並沒有開放新股 IPO 申購的權限。

法人表示，鴻海小股東如果真的想申購 FII 新股掛牌 IPO，最快的方式，應該還是要親自飛到上海去開戶，並儘快達成持股市值的要求。