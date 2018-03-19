宇隆去年每股賺8.05元，今起實施庫藏股買回2500張

【財訊快報／戴海茜報導】宇隆 (2233) 去年每股賺 8.05 元，符合市場預期，公司董事會決議今天起至 5 月 18 日實施庫藏股，預計買回 2500 張自家公司股票，每股區間價格為 90-140 元。宇隆 2017 年合併營收為 23.89 億元，稅前淨利 5.68 億元，稅後淨利 3.97 億元，每股盈餘 8.05 元。



宇隆今年第一季來自於 Bosch 的 Smart 噴油嘴及中國聯合電子汽油變速箱控制閥出貨，另外，Borg Warner 可變正時氣門系統也開始量產貢獻營收，2 月雖有工作天數減少影響，但受惠於客戶出貨積極，單月營收為 2.08 億元，年增 17.39%，法人估，第一季獲利持續看好，有望挑戰 1 億元，年增率上看 25% 以上，EPS 逾 2 元。



中國聯合汽車電子變速箱控制零件有三個專案訂單陸續量產，營收貢獻將逐年遞增到 2020 年；Bosch 的 Smart 噴油嘴零件訂單，主要客戶為 BMW、VW、Mercedes-Benz，今年將是放量的一年。



展望 2018 年 Bosch 噴油嘴殼體量產出貨加上西門子醫材訂單並切入 Smith Medical 與 Johnson & Johnson 等醫療新客戶，今年全年每股盈餘可望優於去年。



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