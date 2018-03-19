紐約聯邦銀行新任總裁遴選範圍縮小到「數位」

在美國聯準會 (Fed) 主席和副主席相繼換了一輪後，該行第三號人物—紐約分行大位也出現異動。彭博報導，紐約聯邦銀行的董事們表示，其遴選該行下一任總裁的範圍已縮小到 “數位最終候選人”。但未提到任何名單中的候選人，也沒有提及公佈結果的時間表。紐約聯邦銀行現任總裁杜德利(William Dudley) 將在 2018 年年中退休，該行董事會正在尋找繼任者。紐約聯邦銀行總裁是聯邦公開市場委員會的常任有投票權委員，也是 Fed 最具影響力的三人之一。



遴選委員會聯合主席 Sara Horowitz 和 Glenn Hutchins 在 16 日發出的一份聲明中表示，有許多人對這個職位表達極大的興趣；不僅代表年齡和性別多樣性，而且代表經驗和觀點的多樣性。



雖然 Fed 理事會的成員由總統提名、參議院確認，但 12 位地區聯邦銀行總裁由其各自董事會的非銀行業董事選出，然後由 Fed 理事會批准。



彭博等媒體因確定的候選人包括歐巴馬政府的財政部官員、前 T.Rowe Price Group Inc 高管 Mary Miller；前 Fed 理事、前財政部副部長 Sarah Bloom Raskin；紐約大學斯特恩商學院名譽院長 Peter BlairHenry。其他被提及的人選還包括紐約聯邦市場部主管 Simon Potter、瑞銀集團經濟學家暨前 Fed 理事會資深顧問 Seth Carpenter 和 Fed 理事 Lael Brainard。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』