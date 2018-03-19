巨頭押注「人造肉」 但沒人知道消費者願不願意吃

摘要：人造肉號稱環保且低熱量，引得風投資金青睞，比爾蓋茲也在支援其研發。但消費者能否接受人造肉還是個未知數，一家公司選擇了「曲線救國」的方式——想讓人類接受人造肉，先從他們的寵物入手。

押注人造肉的巨頭不少，比爾蓋茲也在其列。

不過，人造肉的一個問題是，在「非自然」的顧慮下，人類對它的接受程度到底有多少？

就像進化心理學認為人類偏好高熱量食物一樣，對於人造肉，大腦也會下意識地排查可能的風險並本能地予以排斥。再加上「不可思議的山谷」的假設（即高度逼真的人型機器人會引起人類的天然反感），即使人造肉能媲美天然肉食的外觀，消費者也會覺因為太恐怖而拒絕嘗試。

更別提人造肉目前糟糕的口感，以及高昂的價格。

美國生命科學公司 IndieBio 支持的初創公司 Wild Earth，採取了這樣一種「曲線救國」的方式——從狗糧入手，讓人類慢慢接受產自實驗室的肉類。Wild Earth 日前宣布，正在針對美國 300 億美元規模的寵物食品市場，開發清潔、高質量的產品。

Wild Earth 的計劃是，在今年春季推出培養的狗糧，然後再在未來一兩年裡，生產鼠細胞培育的貓糧。該公司在去年 11 月獲得了 400 萬美元的風投資金。

與傳統人造肉不同的是，Wild Earth 的狗糧產品並非由動物細胞培養得來，而是源自真菌。用於生產狗糧的是米麴黴菌，中日料理中常用它來發酵大豆，得到醬油或是味增。經培養後的米麴黴菌產生蛋白質，壓成糊狀後便得到成品狗糧。

至於味道，Neo.Life 的記者的形容是「厚重的，脆脆的，樸實的，嘗起來像黑麥餅乾」。

IndieBio 和 Wild Earth 的創始人 Ryan Bethencourt 希望能證明，吃「實驗室狗糧」的犬只心血管疾病和癌症發病率都會偏低。他樂觀地認為，看着寵物能習慣來自實驗室的肉食，人類也會願意嘗試。

Wild Earth 的這一狗糧預計在 6 月上市，初始的定價約在每袋（20 磅）20-30 美元，與其他寵物食品價格相似。

『新聞來源／華爾街見聞』