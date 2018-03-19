信義香港(08328-HK)擬5供1籌近2億

信義香港(08328-HK)公布，建議每持有5股現有股份獲發1股供股股份，以每股1.85元發行108,022,592股供股股份，新股佔擴大後的已發行股本約16.7%。供股價較上周五收市價折讓約11.9%。

是次供股籌集約1.9984億元(扣除開支前)。集資所佔所得款項淨額約68.09%將用於為集團設立鋰電池業務的新生產線，預期年產能約為10億瓦時。自集團於2017年設立首條鋰電池生產線，集團於鋰電池相關業務及相關叉車貿易業務的收益及溢利貢獻錄得大幅增加。因此，董事認為設立新生產線是本集團日後持續增長的關鍵。佔所得款項淨額約12.41%將用於償還現有鋰電池生產設施的未償還資本開支。餘下3880萬元，佔所得款項淨額約19.50%將用於一般營運資金。

公司與包銷商訂立包銷協議，據此，包銷商(即李賢義、董清波、董清世、李聖典、李清涼、李清懷、李文演、吳銀河及施能獅)已各別向公司承諾，彼等將按照及受包銷協議的條款及條件規限，包銷包銷股份的認購。

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