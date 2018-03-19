【IPO追蹤】愛奇藝在美上市募集最多213億

百度子公司、內地視頻流服務供應商愛奇藝公布在美國首次募股計劃，上市集資額最多為27.3億美元(213億港元)，較原來傳聞的15億美元為高。

百度在2月28日公布，旗下愛奇藝已向美國證券交易委員會(SEC)提交首次公開發行(IPO)申請，在納斯達克上市，股票代碼為IQ。

據悉，愛奇藝本次IPO擬募集資金15億美元，扣除包銷折扣、

傭金及相關發售費用後，所得款項凈額的50%擬用於擴大及增強內容產品，10%的凈收益將用於技術投入，另外40%將用作營運資金及其它方面。

招股書顯示，截至目前，百度共持有69.6%的股權，是愛奇藝的第一大股東。此外，小米是愛奇藝的第二大股東，持股比例為8.4%；愛奇藝創始人、CEO龔宇則持有1.8%的股份。據披露，2018年1月，百度終止了為愛奇藝提供用戶流量支持的協議。

據資料顯示，2015年至2017年，愛奇藝分別實現營業收入53.19億元(人民幣,下同)、112.37億元和173.78億元，同期凈虧損分別為是25.75億元、30.74億元和37.37億元。

2016年和2017年的營業收入增長率分別為111.3%和54.6% ，同期凈虧損的增長幅度分別為19.38%、21.57%，大幅低於總收入的增速。

收入構成方面，在線廣告服務收入依然是愛奇藝最主要的收入來源。招股書顯示，2017年，愛奇藝的在線廣告服務收入約為81.59億元，佔當期營收的46.9%。

愛奇藝的會員收入由2015年的9.97億元大幅增長至2017年的65.36億元，營收佔比也由2015年的18.7%增長為現在的37.6%。

據愛奇藝方面透露，截至2017年12月31日，愛奇藝的付費會員數量已經達到5080萬，較2016年增長68.4%。

數據顯示，2015年至2017年，愛奇藝的收入成本分別為60.42億元、114.37億元和173.87億元，主要由內容成本和帶寬成本構成，其中最主要的成本是內容成本。

2017年愛奇藝的內容成本為126.17億元，佔總收入成本的比例高達72.57%，較2016年的75.41億元同比增長67.3%。據了解，內容成本的飛速增長主要是由於購買了更多的優質內容版權，並且加大了在原創內容方面的投入。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)