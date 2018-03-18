海航拖欠中航油「燃油款」本金已還清 雙方在談違約金事宜

3月初，界面新聞曾報道海航集團拖欠中國航空油料集團公司（下稱中航油）航油費事宜，目前該事件有了最新進展。

據界面新聞記者向中航油相關人員求證得知，截止到3月15日，海航系航空公司拖欠中航油的燃油費本金已經還清，「目前雙方在談違約金以及建立後續的長效機制問題。」該知情人士表示。

中航油是國有大型航空運輸服務保障企業，也是中國國內最大的集航空油品采購、運輸、儲存、檢測、銷售、加註為一體的航油供應商，由國務院國資委管理。2017年，中航油實現加註航油3188萬噸、同比增長11.7%，安全保障航班440萬架次，銷售收入達到2153億元。

據界面新聞記者獲悉，中航油的法律與風險管控部門曾經於3月9日下發一份文件《關於提示與海航集團及其關聯企業應收賬款的通知》，要求各子公司進行排查並且督促海航還款，但是其中並沒有明確說明海航集團當時的欠款情況。

不過，根據路透社在2月28日的報道，海航拖欠中國航空油料集團款項30億元，尤其是過去6個月的未結款項大幅增加。

而3月初，中航油控股的華南藍天航空油料（下稱華南藍天）有限公司下發了《關於對海南航空控股股份有限公司停止供油的函》，要求海航於2018年3月16日16點前支付油款及違約金，並作出不再發生拖欠油款的書面承諾。

界面新聞記者向華南藍天相關負責人證實，公司目前還在為海航集團正常供油，沒有斷供。“雙方正在積極協商來解決問題。”該負責人表示。華南藍天主要負責華南地區包括廣州、桂林、長沙等27個機場的航油業務，股東還包括香港富地石油有限公司、英國(BP)石油公司。

海航航旅集團回應界面新聞稱：目前海航各項生產經營正常，各項合作產生款項持續按計劃正常支付。

海航集團以航空業起家，控股以及參股的至少有13家航空公司，境內的包括海南航空、天津航空、祥鵬航空、西部航空、烏魯木齊航空、首都航空、桂林航空、北部灣航空、金鵬航空（原揚子江航空）等，此外還投資了香港航空、香港快運、維珍澳洲等航空公司。

一般來說，航空油料是一家航空公司最大的成本支出項，約占總成本的20—30%，具體要視國際原油的價格而定。2016年，海航控股（SH.600221）的燃油成本達到78.6億元，占總成本的25%。

海航控股已於3月9日晚間披露其重大資產重組的潛在標的，包括境內的西部航空有限責任公司、桂林航空有限公司、海航航空技術股份有限公司、海南天羽飛行訓練有限公司、海航酒店控股集團有限公司、SR Technics Holdco I GmbH(境外航空MRO公司)、和某境外酒店企業。

從2017年下半年開始，依靠杠桿融資並購，總資產規模超過萬億元的海航集團突遇流動性危機，債務壓力陡增，現金流捉襟見肘，甚至影響了旗下航空公司正常支付燃油費用的能力，而且還有報道稱，海航甚至拖欠了飛機租賃公司多期的租賃費。

目前，海航集團正在加緊出售資產以回籠資金，尤其是海外資產，包括香港的地塊、美國和澳洲的寫字樓、希爾頓酒店集團和德意志銀行的股份等等。不過，直到目前，海航集團還沒有對核心的航空業務部門「動刀」，海航集團旗下的天津航空和烏魯木齊航空都得到了地方政府的增資。

有消息稱，中國國航考慮收購首都航空，正與首都航空的股東海航集團以及北京市政府進行談判，但是這一消息被海航集團否認。首都航空的機隊規模為75架，尚未註入海航控股上市公司體內，未來將會在北京新機場運營，股東除了海航集團之外，還有首旅集團旗下的京海航程投資公司，首旅集團由北京市政府100%控股。(界面)

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