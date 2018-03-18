G20草案來了，媒體稱他們對川普貿易保護主義「視而不見」

3 月 19-20 日，二十國集團（G20）財長和央行行長會議將在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行，由於恰逢川普剛剛宣布對鋼鐵和鋁徵收全面關稅，因此無論是對傳統金融市場投資者還是幣圈來說，這都是讓人緊張的一次會議。

但根據多家權威媒體消息，G20 草案並沒有提及聯合抵制貿易保護主義。

英國每日郵報援引一位知情人士稱：「迄今為止，在處理貿易問題上，各國財政部長都保持沉默，認為這不是他們的能力範圍之內的事。」

彭博社報導稱，G20 隻是對各國政府不再擁抱全球性提出警告，稱若各國政府不再擁抱全球性，過去 10 年來的全球大範圍和強勁的經濟擴張將受到威脅。

根據草案，G20 重申需避免不公平貿易。

美國當地時間 3 月 1 日，川普突然宣布，由於進口鋼鐵和鋁產品嚴重損害了美國內產業，威脅到美國家安全，為重振美國鋼鐵和鋁產業，計劃對所有來源的進口鋼鐵和鋁產品全面徵稅，稅率分別為 25% 和 10%。

這立刻引發全球震驚，歐盟等地紛紛提出強烈反對。與此同時，急速飆升的貿易戰風險也導致歐美股市大幅下挫。但等到川普在 3 月 8 日真正的簽署關稅行政命令時，市場則長舒了一口氣，川普不僅豁免了加拿大和墨西哥，還給關稅生效留下了 15 天的緩衝期。

如果說自關稅計劃宣布以來外界對川普意圖的理解都是「臆測」，那麼近日美國財政部官員的表態就是對川普真正目的的直接「攤牌」：只是針對中國。

據路透報導，美國財政部一名高官周四表示，在下周 G20 財長會議期間，川普政府將尋求聯合與美國「志同道合」的國家，共同向中國對國企的補貼以及投資政策進行施壓。

他提到，對於中國鋼鐵和鋁的過剩產能、國企補貼以及外商投資政策，歐盟及其他主要經濟體認為這是切實的問題，「對安全和金融穩定都構成挑戰。」

G20 草案還顯示，20 國集團承諾不會出現競爭性的貨幣貶值。草案指出，目前是自 2010 年以來最廣泛、最同步的全球經濟增長。

另一個很早就被列入 G20 會議議程的話題則是幣圈等待的「G20 審判」：數位貨幣的監管。

根據顯示，加密貨幣會增加逃稅、為恐怖主義融資的擔憂。20 國集團將需要多邊響應。這或許意味著，加密資產對金融穩定性的威脅可能正在促成全球範圍監管的到來。

雖然 G20 成員國的財政領袖們認可加密貨幣背後的科技創新在提升全球金融體系的效率和包容性上具有一定的潛力，但是， 「在消費者和投資者權益保護、偷稅漏稅、洗錢和資助恐怖主義等方面，加密貨幣帶來了新問題。某種程度上，這些問題將會影響到金融穩定。」公報草案表示，「我們同意，國際標準的制定機構應加強監管加密資產和其導致的風險。」

『新聞來源／華爾街見聞』