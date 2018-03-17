榮暉國際(00990-HK)去年轉賺2135萬 合適時機再籌資

榮暉國際(00990-HK)公布，截至2017年12月底止，全年盈利2134.9萬元(2016年度虧損2593.7萬元)，每股盈利0.31仙；不派末期息。收入53.89億元，按年增長2.41倍。

業績報告中提到，金融服務業受廣泛監管，而有關監管現正經歷之重大變化將影響我們旗下業務。集團定期監察潛在合規風險，例如內幕交易及洗錢活動。在外部專業顧問支持下，集團審視是否需要因應金融服務業務營運的增長或擴大而需要遵守額外的規管要求及須遵守的程度。

與其他主要金融服務公司一樣，集團須受廣泛規例規限，該等規例嚴重影響集團經營業務之方式並可限制集團現有之業務範圍，亦妨礙我們拓展產品組合及進行若干投資之能力。集團現時及將來須繼續受更複雜之監管框架規限，且日後將花費更多成本以遵守新規定及監管合規情況。

於2017年6月，集團落實供股以募集超過3.9億元。募集的所得款項已用於增強資產負債表及為集團分銷及貿易業務的發展提供資金。公司將繼續根據集團業務的表現、市場概況、客戶訂單數量及管理層進一步取得合約及融資的能力，審閱其資金需求。倘遇合適時機，公司或會進一步籌募資金。

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