永義國際(01218-HK)擬9.2億售喇沙利道物業

永義國際(01218-HK)公布，公司之全資附屬公司及Park Gi Youn持有的Delano Hills與Park Gi Youn持有的Wise Think，出售該物業位於九龍何文田喇沙利道(九龍內地段第2320號)之物業。買方為敏碩有限公司。Delano Hills與Wise Think分別持有物業75%與25%股權。

出售事項之初步代價應為協定物業價值之金額，經參考備考完成賬目所示之資產淨值予以調整。協定物業價值按該物業之總實用面積乘以每平方呎28,034元之協定價格，或9.2億計算。公司已委聘一名獲授權人士評估該物業之總實用面積。於2018年2月28日，該物業之經評估總實用面積為32,817平方呎。公司預期該物業之最終總實用面積不會有任何重大差。集團預計於集團出售事項完成後錄得估計收益約3.31億元。

集團擬將集團出售事項所得款項淨額(除稅後及扣減其應佔開支)用作集團之一般營運資金，用於適合集團之發展戰略之新投資及一般企業用途，包括但不限於償還集團之銀行貸款。

該物業現時正處於發展階段，在該物業可於一手物業市場作分層地契銷售之前，公司仍需要投入更多時間、成本及開支。透過本集團出售事項變現於該物業之投資，公司一方面改善並加快其現金流入及提升其流動資金及整體財務狀況。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)