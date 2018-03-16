瑞儀去年EPS 6.57元 法人看好今年營運優於去年

背光模組廠瑞儀 (6176-TW) 去年稅後純益 30.54 億元，年減 3.59%，每股純益 6.57 元，表現符合市場預期，法人推估，以過去兩年配息 4.5 元的配股率推估，去年度股利可望維持差不多的水準，現金殖利率可望超過 5.5%；今年受惠於蘋果 HomePod 及 iPhone 新機仍將續推 LCD 機種，法人看好今年營運可望較去年成長。

瑞儀去年營收 544 億元，年增 17.65%；營業毛利 78.67 億元，毛利率 15%，年增 2 個百分點；營業淨利 49.67 億元，營益率 9%，年增 2 個百分點；稅後純益 30.54 億元，年減 3.59%，每股純益 6.57 元。

法人指出，蘋果手機導入 OLED 面板，是瑞儀近年來在營運上的不確定因素，不過，去年包括毛利率及營益率仍維持成長，度過蘋果 iPhone 手機改採 OLED 面板的衝擊，每股純益守在 6 元之上。

蘋果 HomePod 開賣，市場傳出供應鏈已從去年 11 月開始拉貨，瑞儀成為 HomePod 上蓋模組獨家供應商，雖然公司不評論單一客戶及產品，但法人看好在新品上市後，今年上半年拉貨量更大，可望挹注瑞儀淡季營運。

法人認為，HomePod 上蓋模組出貨單價約跟 MacBook 相當，另外，今年蘋果新 iPhone 系列手機仍維持 LCD 機種，研調單位預估將有 iPhone9 及舊版的 iPhone 版本推出，瑞儀在蘋果訂單加持下，法人推估今年營運可望優於去年。