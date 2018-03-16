“螞蟻”全國首單互聯網電商供應鏈資産支持證券獲批

據上交所消息，3月16日，螞蟻金服旗下全資子公司商融(上海)商業保理有限公司(以下簡稱商融保理)發起的德邦螞蟻供應鏈金融應收賬款資産支持證券20億元發行取得上海證券交易所無異議函，成為全國首單互聯網電商供應鏈資産支持證券，是互聯網科技、供應鏈與資産證券化有效結合，服務中小微企業的有益嘗試。

近年來，黨中央、國務院高度重視供應鏈領域的創新和發展。國務院辦公廳于2017年10月發布《關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》，明确提出積極穩妥發展供應鏈金融的重要任務，着力提高實體經濟中各類資源和要素的流轉效率，促進整個供應鏈生態良性發展。

本次項目是商融保理依托金融科技、大數據風控體系，對天貓商城和阿裡生態中入駐的商戶進行篩選和授信，并通過受讓上遊供應商對合格商戶的應收賬款進行資産證券化，為商戶和上遊供應商融資。通過供應鏈與互聯網、物聯網的深度融合，高效率、低風險地解決了上下遊中小企業的融資問題。此外，由于入駐商戶數量較多，該項目債務人較為分散，不依賴單一核心企業信用，更體現了資産證券化業務“資産先行、風險分散”的特點。據了解，截至2018年2月底，天貓商城和阿裡生態中開展保理業務的商戶已超過250家，上遊中小供應商數量更是接近1500家，單筆業務金額多在0-50萬元之間，最高不超過500萬元。項目發行完成後，將為上述中小微企業提供高效便捷的融資渠道，不僅有效解決了中小微企業的融資難問題，也進一步促進供應鏈生態的良性協同。

此單項目的成功推出是上交所在證監會的統一領導下，着力培育壯大新動能，推動互聯網供應鏈金融服務中小微企業的重要舉措，為互聯網科技服務實體經濟、解決中小微企業融資難題邁出了堅實的一步。下一步，上交所將繼續貫徹落實黨中央、國務院指導精神，按照證監會統一部署，推動供應鏈金融，助力新技術、新産業、新業態、新模式的發展壯大，多角度、多領域、多方式服務實體經濟發展。

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