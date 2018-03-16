〈臺企銀展望〉在臺企銀服務41年 總座周燦煌下周將屆齡退休

臺企銀現任總經理周燦煌下周將屆齡退休，他今 (16) 日出席臺企銀新春記者會時提到，在臺企銀今 (2018) 年已經服務 41 年了，去年臺企銀受到慶富案增提約 18 億元呆帳的拖累，稅前盈餘降至 57 億元，不過若扣除慶富案不利因素，稅前盈餘可逾 70 億元。他說，在臺企銀那麼多年，從沒看過獲利有超過 70 億元的紀錄。

其實，今年來包括兆豐金、合庫銀和臺企銀等總經理因適逢 65 歲屆齡，掀起公股行庫總座人事異動潮，其中兆豐金、合庫銀總經理人事案，在農曆年前拍板定案，兆豐金總座由合庫金暨銀行現任副總胡光華接任，兆豐銀總座則由兆豐銀首席副總蔡永義接任，合庫銀總經理一職則由合庫銀授管副總經理黃伯川接任。

至於懸宕很久的彰銀和臺企銀總經理人事案，據悉，行政院已發文給財政部，核定彰銀和臺企銀的總經理人事案，其中，彰銀總經理施建安將派任臺企銀擔任總經理，彰銀總座則由臺銀副總經理張鴻基接掌。

臺企銀現任總座周燦煌即將屆齡退休，臺企銀董事長黃博怡今 (16) 日獻上擁抱，並感謝周過去對臺企銀的付出。周燦煌說，自己已在臺企銀服務 41 年，歷經公股銀行的人事調動，但他堅守來臺企銀的初衷，一直留在該行服務超過 40 年，他也期待臺企銀未來能夠持續成長茁壯。