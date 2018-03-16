銘鈺去年獲利年減逾9成 EPS 0.21元 擬配發現金股利0.5元

自動化設備及沖壓件廠銘鈺精密 (4545-TW) 今 (16) 日公布去年財報稅後純益 1651 萬元，年減 92.7%，每股純益為 0.21 元，董事會決議盈餘配發現金 0.15 元，加上以資本公積配發現金 0.35 元，合計現金股利將配發 0.5 元。

銘鈺精密去年受調整產品組合影響，上半年為虧損，在下半年電子業進入旺季帶動之下，營運轉正出現獲利，全年也處盈餘狀態，全年財報營收 24.69 億元，毛利率 20.28%，年減 6.24 個百分點，稅後純益 1651 萬元，年減 92.7%，每股純益為 0.21 元。

銘鈺精密在去年第 4 季為全年最佳的獲利狀態，營收為 7.92 億元，毛利率 19.86%，季減 4.29 個百分點，年減 4.93 個百分點，稅後純益 5253 萬元，季增 4.82 個百分點，年減 40.69%，單季每股純益為 0.68 元。

銘鈺精密去年上半年受匯率暨公司調整產品組合影響，稅後虧損 8649 萬元，每股純損 1.12 元，自下半年起營運動能已逐漸回升，去年第 3 季轉虧為盈後，第 4 季獲利表現持續上揚，單季稅後純益 5253 萬元，每股純益 0.68 元，並帶動全年獲利轉正。

銘鈺去年下半年起營運動能明顯回升，主要來自於搶進美系品牌手機供應鏈，帶動精密金屬沖壓部門業績成長，同時，自動化機台部門也自下半年開始放量出貨；犀. 已獲歐美醫療通路及醫材大廠認證通過的新醫材產品，訂單量逐步增溫，預估醫材部門將會有超越往年的年增率，持續穩定地為集團貢獻獲利。

2017 年銘鈺精密出貨結構以產品組合來看，以高毛利的自動化機台部門成長最快，醫材部門也維持每年穩健的成長表現。銘鈺表示，近幾年公司持續進行產品組合優化動作，PC 相關金屬沖壓件業務占比已明顯下降，而自動化設備與精密金屬沖壓部門也分別切入光學檢測設備與汽車沖壓件市場，預期今年將進入收成期。