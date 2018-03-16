【長和業績】長實集團(01113-HK)2017年物業銷售收入428.51億港元

長實集團(01113-HK)發布業績公告稱，2017年度已确認的物業銷售收入(包括攤占合營企業)為428.51億港元(2016年度為568.04億港元)，主要包括(1)本港項目的住宅及商業單位銷售─ 維港˙星岸、世宙和君柏；(2)内地項目的住宅及商業單位銷售 ─ 北京譽天下、廣州珊瑚灣畔、青島曉港名城、武漢世紀江尚中心、東莞海逸豪庭、上海湖畔名邸和西安逸翠園；及(3)英國Chelsea Waterfront的住宅單位銷售。而物業銷售收益(包括攤占合營企業)則為162.51億港元。

年度内，集團推出多個住宅項目的單位預售，包括本港星漣海、維港頌、海之戀和 My Central、新加坡Stars of Kovan、及内地重慶禦峰、東莞海逸豪庭和成都南城都匯等，均廣受歡迎。預期于各項目竣工及物業銷售入賬時帶來溢利貢獻。

此外，集團于2018年1月已完成出售發展上海世紀匯廣場的合營企業的50%權益，而所得溢利將于2018年上半年确認入賬。

于年終結算日，集團擁有可開發土地儲備(包括發展商于合作發展項目的權益，但不包括農地及已完成物業)約1.17億平方呎，其中600萬平方呎、1.07億平方呎及400萬平方呎分别位于香港、内地及海外。

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