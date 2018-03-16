新揚科估今年營收與毛利率可雙揚 Q2營收季增一成

軟性銅箔基板大廠新揚科 (3144) 受惠於客戶需求強勁，加上新品效益，公司預估今年營收與毛利率將優於去年，3 月起營收回溫，第二季營收季增率約一成，至於該公司今年所配發的去年股息，配發率同樣維持六成多。新揚科今日召開法說會，新揚科去年前三季每股淨利約 1.33 元，去年全年每股獲利約 1 塊多，針對股利政策，公司回應，今年的配發率也和前年一樣，大概是六成多。



至於今年展望部分，公司預估今年表現會比去年好，營收與毛利率持續上揚，主要動能取自客戶需求強勁，以及新品效益，其一，低介質 LK 材料今年出貨量會多很多，近期已經有數家客戶陸續通過驗證，第二季起效益會逐步顯現。第二，布局車載效益逐步出現，營收占比超過二成，客戶過半是台 PCB 軟硬板廠，三到四成是華南 PCB 廠。第三，持續降低手機佔比，成功加碼搶進無線耳機、智慧音箱等領域。



此外，針對上游 PI 供不應求與漲價議題，新揚科提到，的確有此情況，且新產能到位時間是 2019 年第二季以後了，因此缺貨會一直延續下去，新揚科的貨源取自達邁等，達邁有對新揚科漲價，而新揚科也已經逐步對客戶漲價了。另外，新揚科也在去年推出不需使用 PI 的 1 Layer 材料，PI 缺貨可望將客戶推往此領域，預計今年第三季開始出貨可逐步放量。



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