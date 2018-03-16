【異動股】園林工程板塊尾盤拉升 乾景園林(603778-CN)漲停

臨近尾盤，園林工程板塊拉升，截止發稿，乾景園林(603778-CN)漲停報7.79元，杭州園林(300649-CN)漲8.06%報36.87元，元成股份(603388-CN)漲4.96%報17.15元，農尚環境(300536-CN)漲4.36%報14.84元，誠邦股份(603316-CN)、天域生態(603717-CN)、嶺南股份(002717-CN)等漲超3%，文科園林(002775-CN)、美麗生態(000010-CN)、東珠景觀(603359-CN)、花王股份(603007-CN)等紛紛拉升。

根據國家統計局最新數據，今年前2 月我國基礎設施建設投資(不含電力)同比增長16.1%，增速較去年12 月繼續回落，生態環保投資繼續保持高速增長，前2 月同比增速39.3%，較上年12 月增速大幅提升15.4 個百分點。同時，生態和環保行業PPP 入庫項目方面，2018 年前2 月入庫項目數為953 個，項目金額10714.67 億元，較2017 年底淨增加211.86 億元，落地率達40.7%，較2017 年底提升2.31 個百分點，高于整體平均落地率0.86個百分點。

國家高度重視生態文明建設和基建領域大力倡導PPP 模式的共同推動下，園林PPP 行業迎來高速成長期，板塊相關重點公司業績經曆了持續高增長，根據已發布的2017 年板塊上市公司業績快報，2017 年板塊公司營收平均同比增長66.8%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)