【異動股】上海自貿概念股走強 張江高科(600895-CN)漲停

今日，上海自貿概念股走強，截止午後發稿，張江高科(600895-CN)漲停報14.59元，市北高新(600604-CN)漲6.62%報7.41元，上海臨港(600848-CN)漲4.90%報25.28元，上海雅仕(603329-CN)漲4.25%報31.65元，暢聯股份(603648-CN)漲2.28%報18.37元，交運股份(600676-CN)、上海物貿(600822-CN)、浦東金橋(600639-CN)、東方明珠(600637-CN)等股紛紛跟漲。

據上證報消息，上海已提交的某方案中，擬將上海臨港地區納入上海自貿港的考慮。

今年春節之後，上海臨港地區受到上海各級領導的頻繁調研。記者從上海臨港管委會獲悉，3月8日，上海市委常委、浦東新區區委書記翁祖亮調研臨港地區。3月9日，上海市政協副主席金興明率調研組赴臨港物流園區、産業區企業調研并座談交流。

3月12日，上海市統計局局長周亞率統計局有關處室赴臨港地區調研。其中，金興明一行調研的重點正是圍繞自由貿易港建設、産業功能謀劃和戰略性新興産業核心競争力提升等主題。金興明表示，當前，上海自貿區建設進入3.0版，“三區一保”是核心内容，自貿港呼之欲出，企業發展迎來更多好的契機，政府要着力加強制度設計和制度供給。

全國政協委員、央行上海總部副主任兼上海分行行長金鵬輝表示，自貿港(的相關方案)正在研究，涉及方面很多，肯定是開放新高地。自貿港將結合國際金融中心建設和自貿港的探索，在上海試點涉外金融稅收改革。

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