【異動股】傳媒板塊集體走強 新華傳媒(600825-CN)等2股漲停

午後，傳媒股集體走強。截至發稿，新華傳媒(600825-CN)漲停報6.18元，創業黑馬(300688-CN)漲停報65.44元，電廣傳媒(000917-CN)漲8.21%報8.44元，皖新傳媒(601801-CN)漲5.95%報10.68元，城市傳媒(600229-CN)漲5.78%報9.53元，出版傳媒(601999-CN)漲4.53%報7.39元，讀者傳媒(603999-CN)、粵傳媒(002181-CN)、中視傳媒(600088-CN)、華媒控股(000607-CN)等個股拉升漲逾3%。

消息面上，國務院機構改革提請審議，將組建國家廣播電視總局,順應互聯網時代宣傳機構改革新要求。新聞出版總署與廣電總局與2013年合并,傳媒、文化的多頭管理得到了進一步的改革與理順,而本次將新聞出版廣電總局組建為廣播電視總局,凸顯在新經濟形勢下,平媒的輿論戰場已經轉向影音網絡,以及更多樣化的傳播方式,機構改革體現了互聯網時代機構治理、機構改革的新要求,也為未來國家進一步整合機構設置留出了空間。

随着機構改革的進一步深化、文化融合趨勢的進一步加強,以及新時期、新經濟下宣傳工作的進一步複雜化,傳媒行業的意識形態屬性將會進一步凸顯。

此外，據媒體報道，消息人士透露，愛奇藝將于3月底挂牌納斯達克，證券代碼為“IQ”。如若屬實，從2月14日百度財報公布愛奇藝上市計劃，到2月28日正式遞交招股書，再到3月底挂牌，前後曆時約一個半月。據稱，根據2017年的每月活躍用戶數據，愛奇藝是中國最大的視頻網站;在2017年12月，愛奇藝電視流媒服務也是中國激活設備數最多的服務商。登陸資本市場有助于愛奇藝進一步強化在視頻網站中的領先優勢。新文化、華策影視、慈文傳媒等均與愛奇藝有深度合作。

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