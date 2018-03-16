恒生：香港經濟前景條件佳 今年GDP預測上調至3.3%

香港 2017 年全年經濟增長 3.8%，高過政府預計的 3.7%，以及 2016 年的 2.1% 增幅，鑑於目前企業投資增加及旅遊業表現向好，恒生銀行將 2018 年全年經濟增長預測由 2.8% 調高至 3.3%。

香港《文匯報》報導，恒生銀行 (0011-HK) 首席經濟師、經濟研究部主管薛俊昇在 3 月份的報告中指出，在去年 12 月的報告中，該行指出儘管私人消費增長保持強勁，但增速或會在今年逐步減慢，因此 2018 年 GDP 增長可能較 2017 年放緩。然而，留意到幾項對香港經濟前景有利的事態發展，因而上調 2018 年全年經濟增長預測。

首先，更多跡象顯示全球經濟正在轉強。在美國，消費信心逐步上升，製造業也以近 14 年來最快速度擴張。這與近期美國聯準會 (Fed) 主席鮑威爾對美國經濟表示樂觀的言論一致。

其次，訪港旅客人數持續回升，令旅遊服務出口轉強。去年第 4 季，旅遊服務出口按年躍升 4.1%，為自 2014 年第 1 季以來最高增幅。

再者，過去 4 年私營機構對機器、設備及知識產權產品的支出累計下降超過 1/5，但在 2017 年第 4 季卻按年增長 13.7%，反映資本支出或已走出低谷。

綜合以上因素，該行對 2018 年香港全年 GDP 增長預測由之前的 2.8% 調高至 3.3%。最新預測處於政府 3% 至 4% 的預測區間內，但低於區間的中位數 (即 3.5%)。