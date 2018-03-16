恆指跌幅收窄至不足40點 內險股續上揚

外圍股市仍然是相當波動，促使港股今早先低開178點，其後跌幅收窄，恆生指數最新報31503點，跌37點；國企指數最新報12696點，跌24點。

內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.47元，跌0.2%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.94元，跌0.9%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.38元，跌0.7%。

內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報90.25元，升1.5%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報23.3元，跌0.2%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報41.35元，升3.1%。

內房股方面，碧桂園(02007-HK)最新報16.24元，升2.7%，中國恆大(03333-HK)最新報25.9元，跌0.4%，融創中國(01918-HK)最新報32.25元，升1.4%。

其他重磅藍籌股方面，騰訊控股(00700-HK)最新報471.4元，升0.6%，匯豐控股(00005-HK)最新報76.85元，升0.6%，香港交易所(00388-HK)最新報287.6元，跌0.7%。

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