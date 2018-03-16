【異動股】獨角獸概念股大漲 華金資本(000532-CN)等多股漲停

今日早盤，獨角獸概念股大漲，截至發稿，華金資本(000532-CN)漲停報13.31元，康力電梯(002367-CN)強勢漲停報11.03元，合肥城建(002208-CN)漲停報16.47元，天華超淨(300390-CN)漲停報10.76元，京泉華(002885-CN)漲6.60%報34.50元，高偉達(300465-CN)、張江高科(600895-CN)、永安行(603776-CN)等股漲逾4%，華西股份(000936-CN)、安彩高科(600207-CN)、大衆公用(600635-CN)等個股亦跟随上漲。

消息面上，上交所發文稱，2018年，上交所將按照“中國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段”的總體要求，圍繞供給側結構性改革主線，進一步推動交易所市場轉型升級，增強服務實體經濟特别是新經濟的能力。深入實施“新藍籌”行動，吸引更多優質創新企業選擇本所上市。今年，將緊緊圍繞提升上市公司質量這根主線，通過繼續強化財務信息、行業信息披露監管，進一步規範上市公司控股股東、實際控制人行為，積極支持上市公司精耕實業。聚焦新技術、新産業、新業態、新模式企業，加強加快優質上市資源培育，突出對BATJ類、“獨角獸”企業的上市服務。積極推動建立上交所主板發行上市标準差異化、包容性的制度安排，支持富士康等優質台資企業在大陸上市。

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