【異動股】樂視網復牌開盤一字跌停 逾120萬手巨單封死跌停板

今日早盤，樂視網(300104-CN)復牌開盤一字跌停跌10.02%，報5.93元;截止發稿，成交額為8239.2萬元，有逾120萬手巨單封死跌停板，目前跌停板封單還在不斷增加。

樂視網昨日公告，經核查公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處，公司基本面及内外部經營環境未發生重大變化，公司近期也未接待過任何機構和個人投資者的現場調研。此外，公司主要股東也未有增減持計劃，亦沒有在異動期間買賣公司股票的行為，未形成任何引入投資者增資方案及意向;

對于董事長孫宏斌的辭職，市場關注的是誰將接任，繼續扛起“新樂視”的大旗。根據公司此前公告表述，經公司董事推舉，自即日起至選舉産生新任董事長之前，由公司董事、總經理劉淑青代為履行公司董事長職務。

值得注意的是，盡管樂視網尚不存在退市的可能，但公司的淨資産存在一定風險。根據相關規定，當最近一個年度的財務會計報告顯示當年年末經審計淨資産為負時，交易所可以決定暫停其股票上市。據樂視網2017年業績快報，報告期内所有者權益尚存24.36億元，同比縮水逾七成，已創下兩年内的最低值。

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