【港股解碼】地産發展商在2017年混得最好？重型基建和服裝行業跌得最傷！

業績高峰期已至，是時候分階段小結令人眼花缭亂的業績榜單了。于3月13日以及3月14日早上，港交所發布了多個2017年的業績公告，光從這些公告來看，2017年業績上升的公司有27個，分別分布于地産、服裝、地産建築、金融、藥品、家庭用品、賭場及博彩等各個領域。

業績下滑的有14個公司，主要分布在航運及港口、水務、電力行業、公共事業及運輸等各個領域。重型基建和服裝行業業績下滑的公司各有兩個。

重型基建和服裝行業業績跌得最傷香港飛機工程(00044-HK)也很痛！

從業績公布的數量上來看，是日從事重型基建行業和服裝行業的公司各有兩家于2017年是業績下滑的。其中，中鋁國際(02068-HK)僅是少賺了34.7%至6.17億元人民幣，其余三家都是虧損得到擴大，如下所示：

而從事電力、水務、航運及港口、半導體、建築材料、運輸及公共事業行業的公司，業績亦有不同程度的下滑。如下所示：

此外，于3月13日及14日早間的公告中，從事航空運輸服務的香港飛機工程(00044-HK)貌似傷得也不輕，2017年淨虧損高達5.41億港元！從事地産的彙隆控股(08021-HK)亦表示十分無奈，其前三財季淨虧損同比擴大3.5倍至7767.6萬港元。而兒童舞蹈機構爵士芭蕾舞學院(08363-HK)亦預料年度淨虧損預增逾40%，直通電訊(08337-HK)預計年度業績由盈轉虧，中國宇天(08230)預期2017年股東應占溢利同比減少超過20%，港燈-SS(02638-HK)2017年淨利同比下滑7.16%至33.41億港元。

地産發展商在2017年混得最好？

雖然上述有不少公司虧損，但從今日統計的數據上看，2017業績上升的公司顯然比業績下滑的公司要多。2017年業績上升的公司有27個，其中，地産發展商無疑在2017年混得最好，從事金融行業的也有三家公司實現業績增長。如下圖所示：

此外，全球領先的電動工具生産商創科實業(00669-HK)年度溢利同比增長15%至4.7億美元，富商李嘉誠長子經營的長江生命科技(00775-HK)亦不甘示弱，年度淨利潤實現增長2.15%至2.58億港元。而耐世特(01316-HK)、科聯系統(00046-HK)、賽晶電力電子(00580-HK)、華大酒店(00201-HK)和金蝶國際(00268-HK)于2017年的業績表現中，均有不同程度上漲。

而且，是日還有三家公司發布喜訊：CWT INT‘L(00521-HK)、環球大通投資(00905-HK)和中國星集團(00326-HK)預期期內扭虧爲盈，嘉年華國際(00996-HK)、華電福新(00816-HK)2017年度淨利潤均預升。

從3月13日及今早的年度業績來看，地産發展商業績最搶眼是事實，重型基建和服裝行業業績跌得最傷也是真的。但以上總結就能代表整個行業于過去一年努力的成果了嗎？誠然不是。在沒有對行業所以公司作出統計之前，數據都僅供參考，結論亦未必是最終的答案。因篇幅有限，關于行業業績的細致統計分析請留意下集。

作者：張雨娜

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