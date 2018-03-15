大峽谷-KY董座稱去年「預熱」 未來三年呈現井噴式成長

受惠大陸城鎮化發展，大峽谷 - KY(5281) 去年接單 4 億人民幣，遠高於 2015、2016 年平均 1.5 億人民幣，大峽谷董事長張家瑞表示，去年是「預熱」一年，今年到 2020 年三年將是「井噴」式成長！因應接單成長，啟動三期擴產，完工後產能可望提高 3 成。中國景觀亮化市場規模約 800 億元人民幣，過去十年城鎮化比率約 45.89%，預計到 2020 年之際達 60%，此一比率在 G20 國當中，僅高於印度、印尼兩國，但低於平均 80% 平均值，中國城鎮化、十三五計畫都是推動大陸市政照明的動能，尤其今、明兩年中國景觀照市場有青島上海合作組織成員元首理事會、建國 70 周年以及中國共產黨成立百年等大型或是全國性活動。



張家瑞表示，大陸城鎮化腳步很快，在大型峰會時間，透過基礎建設、城市照明，改變城市景觀風貌，例如杭州 G20、廈門金磚五國峰會等，伴隨著市政照明成長，大峽谷商業戶外照明、市政照明比重將由目前 4 比 6，轉為 3 比 7。



張家瑞分析商業、市政照明兩者差異，若以 1 億元工程量體來看，商業約 6 千萬元，而市政約 2 千萬，市政照明成長，該公司 100-500 萬元人民幣接單比重由 2016 年 38%，成長到去年 44%，今年前 2 月接單量約 7000 萬元人民幣，100-500 萬元人民幣接單更進一步上升到 54%。



就大峽谷營運模式，張家瑞說，該公司主要客戶是設計公司，而非標案案主本身，提供戶外照明解決方案，通常客戶要求交貨，必須在兩個月內交貨完畢，只要交貨就可以認列營收，並非完成驗收完成才認收益，近期大陸為杜絕豆腐渣工程，取消最低標，按不同廠商核價制度，都有利其接單表現。



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