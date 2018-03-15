統一旗下 「統一麵粉」率先同業 全產品更新為紙袋包裝

統一 (1216) 集團近年積極布局烘培市場，搶攻商機，同時於今 (15) 日登場的台北國烘焙設備展打造占地約 540 平方米的統一集團烘焙生活美學館，堪稱歷年來最大；而旗下天津、上海、越南的統一麵粉及張家港統清烘焙油脂也回台展示海外成果，展現『台灣出發、海外服務』的企圖心。而由統一企業與統清聯手打造的 UniBread 烘焙工藝學院由 UniBread 烘焙工藝學院校長吳諒豐引領海內外知名賽 8 大烘焙名師文世成、曹志雄、陳有鋕、許明輝、游東運、廖銘政、郭錦溪、吳振平等，共同在現場展現手藝。



其中，文世成、許明輝、游東運、吳振平 4 位名師以【四季麵包】為主題進行創作發表，發表作品分別為春之櫻、夏之頌、秋之楓、冬之雪，為台灣烘焙史上，首次結合身體彩繪藝術，呈現烘焙工藝的技術與創意；現場同時搭配韋瓦第的「四季」交響樂，展現出統一集團靈活、多樣的配方提案能力，從最上游的原料把關，到最末端的麵包蛋糕應用，提供整合服務。



而「統一麵粉」除主打獨家配粉技術之外，2018 年更向日本、歐洲看齊，率先同業將全產品更新為紙袋包裝，讓產品內、外在美都不斷升級；專為家庭手作烘焙族所開發的「麥典實作工坊」，進行「9 分鐘超省力揉麵法」示範，現場烘友們都興致勃勃地爭相學習，體驗親手揉麵帶來的療癒感。



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