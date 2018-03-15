企業管理心法：烏龜的耐心+同理平等的氣度

文．洪寶山

創辦人、董事長、CEO 執行長的職位，可說是公司的靈魂，從組織、計畫、領導、調度、監督的風格、氣度，都影響企業的成長和永續經營。台灣管理學家葉匡時，曾與友人創辦易遊網、燦星網，是當代企業家，也是政治人物。

從交通部長卸任後，轉任政大商學院，科技管理與智慧財產研究所 (二○一八年初退休)，跨足學界、商界、政治界都有深厚經驗的他，談起管理一間公司，最常遇到的是：「執行力的問題，要能夠落實，交代事情就要追蹤，具體的完成，沒有做到，就要了解為什麼，然後修正。」

學界、商界、政界 做人做事方法迥然不同

其實不同領域，有不一樣的文化氣息，所以學界、商界、政治界做人做事的方法也全然不同，葉匡時詼諧比喻：「業界做事錢較多，但是有被罵的義務，因為客戶、老闆會罵人；學界做事錢比較少，但是有罵人的自由；政府做官錢比較少，同時有被罵的義務。」就目標導向而言，「企業界目標明確，把績效做好、股東利益極大化；但政治界目標不明確，因為『人民滿意度提高』這件事難捉摸，有很多不同的利益關係人，目標多而複雜；學界沒有老闆，你自己替你自己負責。」

「雖然處理方式不同，但重要原則，是要很有『耐心』，承諾了就一定要做到。」葉匡時舉例：「我在政府完成的困難事，就是花了四年時間，把高雄港，變成倫敦金屬交易所的地交港。」這期間他跟財政部、經濟部溝通，和倫敦金屬交易所及港務公司協調，很多的文件整理、往返，每兩個星期追蹤一次：「雖然困難重重有拖延，但『承諾』很重要，絕不能半途而廢！」

帶人帶心 從對方的角度看問題

葉匡時也做過有線電視營運長，要把地方的第四台整合，但地方基層、黑道觀念、利益及溝通方式都不一樣，「把不同理念折衷融合，需要無比耐心。」他熟諳人性，跟基層搏感情，當兄弟一樣的喝酒，促成一件事。但在學界擔任 EMBA 執行長、系主任時，發現大家各自為政，就要激發榮譽感：「教書時常和同事吃飯、爬山，談起教學品質，從學生得到反饋，互相鼓舞。」

在政府做事，相較於企業缺乏管理工具，他說：「也要激發公務員榮譽心、使命感，覺得自己在做有意義的事，多鼓勵，不要常責罵、記過，把士氣都打壞了。」他進一步解釋：「政務官沒有太多的管理工具，不能隨便加減薪、發獎金或 Fire 人，一個成功的 CEO 到政府做事，可能三天就被氣死了！」

但談起企業家入主政治成為總統，綜觀美國川普模式，葉匡時則認為：「唯一成就的是減稅法案，可能企業願意回去投資，但政府治理，不是單純經濟發展就好，這一年來族群關係、男女性別、國際關係惡化等的弱化，可能是更大的災難，因為貧富差距、社會問題會更多。」

不管在企業或政府、學界，都是帶人帶心的葉匡時，回想在擔任太平洋聯網營運長時，中午和部屬去附近餐廳吃飯，回程卻下雨了，只有一個人有帶傘：「營運長我幫你撐傘。」他當場回應：「大家都沒有傘，我不撐，和大家一起淋雨。」他闡述價值觀：「大家都是平等的，不管長官或部屬，將心比心多替對方想，如果我沒淋溼，同仁都淋溼，我於心不忍。」這種善待別人的同理心，也讓人覺得沒有架子，「從對方的角度去看問題，是我習慣的思維。」

管理五心法 讓部屬同心

領導者展現親和力，會讓部屬同心，葉匡時強調他五個心法：「將心比心、激發榮譽感、多講好話鼓勵、沒架子平起平坐，並為下屬承擔責任。」這從平日他和司機到路邊攤，很自然的一起坐下來吃，一覽無遺，再忙也常關心司機、隨扈吃飯沒，並替部屬承受外界壓力，讓他們可以安心工作。

企業管理主要分為集權與分權，就像蜘蛛與海星，葉匡時解釋：「蜘蛛頭被切掉就死了，是傳統組織的概念，而海星就是分權式的概念，像 IS 組織，是沒有頭的，切掉還會重生，在世界各地繼續有恐怖活動。」兩者各有優缺點，現代資訊科技發達，愈來愈多組織是分權管理，各部門有自主性，反應才會快，而且強調「去中心化」，電商或互聯網公司是創新產業，比較強調分權、去中心化，「讓員工多去發揮，領導人只要掌握關鍵。」

他個人也偏好海星分權式管理：「以前我在交通部處理國道收費，民眾最關心的是票價、收費法，我花很多時間去注意，但是收費的專業，是用紅外線，還是 RFID(無線射頻識別系統) 要用 eTag 就交給專家決定，尊重專業。但還是有個管理制度，就是強調企業文化、共同的目標和核心理念。」

餐飲業較多海星管理法，如以前的王品，各店長有某種程度的授權，可以處理事情，新創產業如：肯夢 AVEDA 老闆朱平，完全讓員工自主，中小型、服務業很適合這樣的模式。

兩種管理方式沒有絕對的好與不好，依產業性質，傳統製造業還是較適合集權，效率較高，葉匡時指出：「蜘蛛式管理如台積電、富士康較集權，核心領導人，很多細節都會親自掌握督導，製造業強調紀律，結果也很好。」他認為領導人要多聽多看，了解不同層面人的問題，所以從政時，「任何人都可以在我臉書上留言，有什麼重要的事我也都接見。」

數位化時代 企業管理必備三思維

走在數位化時代，葉匡時呼籲公司管理人，要具備以下三個思維：

一、不斷學習的能力：要會看數據，當別的企業都用這種數據分析，不要排斥它，要像八爪章魚一樣什麼都懂。

二、雙贏合作的能力：互聯網時代，強調的是企業生態系統，大中小企業上下游合作，而不是一家獨大。

三、承受挫折的能力：每天都在面對新的戰鬥，葉匡時自嘲，並激勵大家：「以前每天去立法院都抱著：『我要去出征，不能他們被打倒』的心情。」永遠正面積極的看待人生，所有困難挫折，都當成修練的機會。

來源：《理財周刊》 916 期

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