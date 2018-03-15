頂級對沖基金經理：阿里京東等中概股被低估

北京時間15日彭博社報道，全球表現最好的中國主題股票基金經理人表示，若投資者考慮微博等科技類中概股長期的增長前景，就會發現它們的估值其實很便宜。

“這些公司有的業績被低估了，因為它們現在在搞一些很大的投資，” 管理15.7億加元(12億美元)Dynamic Power Global Growth Class基金的Noah Blackstein周三說，“我相信，在未來三到五年内，它們現在的付出會結出碩果，大家也會在他們的財報上看到。”

以常用的标準來衡量，Dynamic Power基金重倉的微博和騰訊股價并不便宜。它們的市盈率分别達到了83倍和57倍，标普500指數的市盈率僅為22倍。

彭博匯總的數據顯示，加拿大豐業銀行旗下的Dynamic基金在中國大陸以外地區資産總額10億美元以上、投資組合中至少有25%投入該國資産的基金中表現最佳。過去五年和今年迄今為止，該基金擊敗了54個全球同行。此外，它還是加拿大排名第一位的國際股票基金，三年累計回報率達72%。

Dynamic基金持倉最多的股票分别為歡聚時代、騰訊、微博、ServiceNowInc. 和PayPal Holdings Inc.。該基金的投資集中度相當高，持有的股票數量隻有25支左右。

Blackstein周三在多倫多舉行的彭博投資大會上表示，他一直密切關注中國的科技股。

他說，為了實現升級而進行的大量投資可能給這些公司的毛利率和業績造成了很大的壓力，但加以時日現在的這些花費都是值得的。

“他們在做正确的事，在進行正确的投資，” Blackstein說，“你要是看3到5年就會發現，它們沒有表面上看起來那麽貴。”

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