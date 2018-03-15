【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三下跌，因特朗普尋求對更多中國進口商品徵收關稅，科技和電訊行業將受到關注，引發市場對中美爆發貿易戰的擔憂。道瓊斯指數下跌 1.0% 至 24,758 點；標準普爾指數下跌 0.6% 至 2,749 點；納斯達克指數下跌 0.2% 至 7,497 點。歐洲央行行長表示物價漲勢穩定向目標靠攏時將結束買債；美國 2 月零售銷售遜預期。

油價週三收漲，盤中交投震蕩，EIA 公佈上週美國原油庫存增幅遠超預期，但餾分油和汽油庫存減少。紐約 4 月期油上升 0.4% 至每桶 60.96 美元。金價走低，因受累於美元反彈。紐約 4 月期金下跌 0.1% 至每盎司 1,325.6 美元。

香港和內地股市週三下跌。物業管理股跑贏大市，其中中海物業（2669.HK）及綠城服務（2869.HK）股價分別上升 8.9% 及 5.4%；水泥股亦普遍上漲；百貨超市股下跌。個股方面， 國泰航空（293.HK）公布 2017 年虧損擴大，但虧損低於市場預期，股價維持不變；旭輝控股（884.HK）公布 2017 年核心淨利潤按年增長 44.6%，股價上升 1.0%；光啟科學（439.HK） 預計 2017 年公司股東應佔溢利將按年減少 5.6-6.0 億港元至 6,000 萬 - 1.0 億港元，股價下跌 3.0%。恒生指數下跌 0.5% 至 31,435 點，國企指數下跌 0.5% 至 12,685 點，香港股市成交金額減少 6.3% 至 1,032 億港元。上證綜合指數下跌 0.6% 至 3,291 點，滬深兩市成交金額減少 11.2% 至人民幣 4,411 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 海通國際（665.HK）公布 2017 年業績，收入 72.0 億港元，按年增長 34.5%，因佣金及其他開支升幅較低及應佔以權益法入賬的投資業績同比大增 5.0 億港元，股東應佔溢利 30.3 億港元，按年大增 80.3%，符合此前盈喜預期之約 80%。建議派發末期股息每股 0.18 港元，全年共 0.28 港元，按年增加 80.6%。現價相當於 9.1 倍 2017 年市盈率。

◇ 新秀麗（1910.HK）2017 年銷售淨額 34.9 億美元，按年上升 24.2%（按不變匯率基準及不包括收購之有機增長為 6.3%），股東應佔溢利同比增長 30.7% 至 3.3 億美元，遠高於市場預期約 30%，或與公司錄得所得稅抵免 2,419 萬美元有關（按不變匯率及不包括一次性項目上升 11.7%）。不建議派發末期股息。現價相當於 20.0 倍 2017 年市盈率。

◇ 保誠（2378.HK）公布 2017 年業績，總收入 866 億英鎊，按年增長 20.5%，股東應佔溢利同比上升 24.4% 至 23.9 億英鎊，或遠差於市場預期。建議派發末期股息每股 32.5 便士，全年總股息為 47.0 便士，按年增加 8.0%。此外，公司宣布將其英國及歐洲業務分拆獨立上市，並將出售 120 億英鎊之股東年金組合，預期將產生 5.0 億英鎊稅前虧損。現價相當於 19.6 倍 2017 年市盈率。公司股份將於今天復牌。

◇ 中銀航空租賃（2588.HK）公布 2017 年業績，總收入 14.0 億美元，按年上升 17.4%，受惠於所得稅費用同比減少 9,124 萬美元（主要因美國稅率降低），股東應佔溢利 5.9 億美元，按年增長 40.3%，高於市場預期約 10%，或與所得稅費用減少有關。建議派發末期股息每股 0.192 美元，全年總股息為 0.2958 美元，同比上升 64.3%。現價相當於 6.6 倍 2017 年市盈率。

◇ 中國奧園（3883.HK）公布 2017 年業績，營業額人民幣 191 億元，按年增長 61.6%，因營業額上升及其他收益同比上升人民幣 5.2 億元，股東應佔溢利人民幣 16.4 億元，按年大增 86.2%（此前盈喜預期為不少於 75%）。建議派發末期（全年）股息每股人民幣 0.25 元，同比上升 66.7%。現價相當於 9.2 倍 2017 年市盈率及 1.5 倍 2017 年市賬率。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)