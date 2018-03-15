〈債券ETF正夯〉規模較年初翻倍成長 第一季可望達800億元

全球低利，債券殖利率升高，對債券投資人更具逢低買進誘因，各大投信今 (2018) 年掀起一陣債券 ETF 發行熱潮，推動債券 ETF 規模大增，據櫃買中心統計，已由年初 352 億元翻倍成長至 756 億元，預計第一季底前規模可望達 800 億元。

元大債券 ETF 總規模為市場上最大，占比近 7 成，各大投信公司所發行的債券 ETF 產品線愈來愈多元，從長天期美債 ETF，延伸至美國短債、投資級公司債、中國國債及政策性金融債都有。

目前整體市場已有 16 檔追蹤債券指數的 ETF 在櫃買市場掛牌，光是今年新發行的就多達 7 檔，分別為：元大美債 1-3、元大投資級公司債、元大中國債 3-5、富邦中國政策債、國泰投資級公司債、國泰 5Y + 新興債、國泰 1-5Y 高收債，顯示債券 ETF 正熱。

除了因為債券市場具備逢低布局的誘因，去年初，主管機關宣布債券 ETF 停徵證券交易稅後，也讓投資債券 ETF 逐步旺起來，主因過去投資人參與 ETF 主要是以交易賺取價差為目的，而債券的功能是資產配置與獲取配息收益，因此，隨著債券 ETF 選擇多樣化，投資人有更多機會以海外債券 ETF 參與收息及匯差機會。

美國稅法通過，市場預期基礎建設與支出可能擴張，帶動美國經濟成長率及物價年增率上揚，歐美公債遭逢賣壓殖利率升高。展望今年債券 ETF 投資，元大投信建議，可在債券收益率及匯率利率風險之間，包含美、中與投資級債等 ETF，進行多元配置。

元大 20 年期以上 BBB 級美元公司債券 ETF 基金經理人張勝原表示，今年投資級債券殖利率隨美國公債殖利率上揚，但市場已反應美國升息，預估美國十年期公債殖利率這波上揚已達滿足點，未來在盤整機率高，而投資級公司債具有利差保護，相對受惠。

第一金投信建議，可適度增持新興市場債，因為全球經濟同步走強、新興國家貨幣政策依舊寬鬆，引導債券殖利率走低，加以債券經理人持有部分普遍偏低，不論從資金面或需求面，都有利於未來利差進一步收斂，帶來資本利得的機會。