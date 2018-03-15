【大昌投顧】盤前分析－中美貿易戰似乎越演越烈，相關訊息密切注意



◆盤勢分析

1. 台股昨日開低震盪，受美股高檔修正影響走跌，午盤跌勢加劇，尾盤雖有跌幅收斂，但終場以下跌 56.83 點作收。短線上重返月線支撐之上，且月線趨勢已經翻揚，未來可望有較強勁的支撐力道，量能也呈現價跌量縮，整理格局未破壞多頭架構，籌碼面外資終止連二買，持續關注能否回籠。

2. 櫃買指數相對抗跌，再創反彈波段新高，月線趨勢也翻揚，惟價漲量縮美中不足，後勢若量價能回至同步，中小型個股有機會更加活絡，目前仍以個股表現看待。

3. 金融指數震盪收平盤附近，重返月線之上，若能守穩，有利走勢向上。電子指數回檔幅度較大，但漲多拉回並無破壞多方走勢，仍有機會再向上攻高，而強勢族群有電腦板卡、軟板、太陽能、IC 基板等。傳產類股則由生技、高爾夫球、橡膠等表現較亮眼。

4. 近期生技族群利多頻出，新藥族群紛紛有拿到藥證利多加持，短線也創了波段新高表現，然而政府將設置國家藥物審查中心，加速新藥審查速度，希望縮短新藥上市時程，衝刺 2020 年生醫產值達 6,500 億元，惟生技族群波動較為劇烈，需考量風險，不宜追高。

5. 市場傳出美國總統川普，欲盡快對高達 600 億美元的中國商品課徵關稅，並將目標多鎖定在科技業和電信業，產品清單恐達 100 多項，使中美貿易戰似乎越演越烈，相關訊息密切注意。

