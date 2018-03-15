美方向中國施壓 要求對美貿易順差減少1000億美元

綜合外電報導，白宮發言人週三表示，川普政府正在向中國施壓，要求將中國對美貿易順差減少 1,000 億美元。這與《華爾街日報》早在一週前透露的數據相符。先前，川普 3 月 7 日在推特發文內容提到，他已要求中國研究將中美貿易失衡減少 10 億美元的計畫。不過，該位發言人表示，川普說的是 1,000 億美元。



據美國統計局 (U.S. Census Bureau) 公布的數據顯示，美國 2017 年對中國貿易逆差達 3,750 億美元的創紀錄新高，占美國對全球貿易逆差 5,660 億美元的比重高達三分之二。



這個數字與中國公布的相差有近 1,000 億美元之譜，因為中國公布 2017 年對美貿易順差為 2,760 億美元，同樣占其全球貿易順差 4,225 億美元的三分之二左右。



至於美國政府希望中國如何實現削減順差的目標，—如透過增加購買大豆或飛機等美國商品是否就足夠，還是希望中國大舉調整產業政策，減少對國有企業的補貼抑或進一步削減鋼鋁產能，對此白宮發言人並未詳細闡述。



路透先前報導，兩位曾與美國政府討論過相關議題的消息人士週二透露，美國總統川普正尋求高達 600 億美元規模，向中國進口商品加徵關稅的計畫，並把目標鎖定在科技和電信兩大行業。消息人士指出，這些關稅與去年 8 月根據美國 1974 年貿易法開始的「301 條款」知識產權 (智慧財產權) 調查相關聯，可能「很快」就要開徵。



而如今的 1,000 億美元的順差削減是否足以消除美方對中國投資政策的抱怨，目前亦不得而知。美方認為中國的投資政策實際上就是逼迫美國企業為進入中國市場，不得不將技術轉移給與中方合資夥伴。



這是美國根據 1974 年貿易法「301 條款」展開調查的核心一環。自 1995 年世界貿易組織 (WTO) 成立以來，美國就很少動用這一法規。貿易專家曾稱，因為對中國知識產權的調查而開征關稅，很可能不符合 WTO 規定。



另一方面，上週《華爾街日報》引述知情人說，在習近平經濟代表劉鶴在兩會召開前臨時訪美時，川普政府官員要求中共削減美中貿易逆差 1,000 億美元。



知情人士指出，劉鶴在華盛頓的會晤中表示，縮小巨大的雙邊貿易逆差符合中國利益，因為中國尋求改變出口型增長模式。



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