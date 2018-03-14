央行：2月貨币市場成交同比增多13.08%

據央行3月14日消息，央行公布2018年2月份金融市場運行情況。2月份，債券市場共發行各類債券2.19萬億元;2月份，銀行間貨币市場成交共計50.07萬億元，同比增多13.08%，環比減少29.43%;2月份，滬市日均交易量為2190億元，環比減少17.05%。深市日均交易量為2110億元，環比減少18.52%。具體如下：

一、債券市場發行情況

2月份，債券市場共發行各類債券2.19萬億元。其中，國債發行1200億元，地方政府債券發行285.6億元，金融債券發行2302億元，公司信用類債券發行2960億元，資産支持證券發行291.6億元，同業存單發行1.48萬億元。銀行間債券市場共發行各類債券2.09萬億元。 截至2月末，債券市場托管餘額為75.56萬億元。其中，國債托管餘額為12.9萬億元，地方政府債券托管餘額為14.76萬億元，金融債券托管餘額為18.89萬億元，公司信用類債券托管餘額為17.09萬億元，資産支持證券托管餘額為1.92萬億元，同業存單托管餘額為8.24萬億元。銀行間債券市場托管餘額為65.9萬億元。

2月末，銀行間債券市場公司信用類債券持有者中，存款類金融機構持有債券占比為21.73%，較上年末上升0.05個百分點，非存款類金融機構持有債券占比為7.44%，較上年末上升0.30個百分點，非法人機構投資者和其他類投資者的持有債券占比共為70.83%，較上年末下降0.35個百分點。2月末，從銀行間債券市場全部債券持有者結構看，存款類金融機構、非存款類金融機構、非法人機構投資者與其他類投資者的持有債券占比分别為58.2%、4.7%和37.1%。

二、貨币市場運行情況

2 月份，銀行間貨币市場成交共計50.07 萬億元，同比增多13.08%，環比減少29.43%。其中，質押式回購成交40.45 萬億元，同比增多12.98%，環比減少30.03%;買斷式回購成交1.15 萬億元，同比減少22.50%，環比減少54.11%;同業拆借成交8.47 萬億元，同比增多21.18%，環比減少20.30%。2 月份，同業拆借月加權平均利率為2.73%，較上月下行5個基點;質押式回購月加權平均利率為2.87%，較上月下行1 個基點。

三、債券市場運行情況

2 月份，銀行間債券市場現券成交5.34 萬億元，日均成交3142.8 億元，同比減少6.51%，環比減少25.20%。交易所債券市場現券成交3306.66 億元，日均成交220.4 億元，同比增長8.49%，環比下降9.17%。2 月末，銀行間債券總指數為176.67 點，較上月末上漲1.39 點。

四、股票市場運行情況

2 月末，上證綜指收于3259.41 點，較上月末下跌221.42 點，跌幅為6.36%;深證成指收于10828.73 點，較上月末下跌330.95點，跌幅為2.97%。2 月份，滬市日均交易量為2190 億元，環比減少17.05%。深市日均交易量為2110 億元，環比減少18.52%。

(資料來源：中國證券監督管理委員會、中央國債登記結算有限責任公司、全國銀行間同業拆借中心、銀行間市場清算所股份有限公司、上海證券交易所和深圳證券交易所)

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)