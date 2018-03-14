鴻海美國啟動員工招募 郭台銘對四月是否動工稱「保密」

鴻海 (2317) 集團攜手統一集團推動「智能存健康、精準做預防」活動，鴻海集團總裁郭台銘表示，已推動集團內部員工每年健檢，即使海外員工也要飛回台灣進行健檢，目前美國方面展開人員召募，也有同樣待遇，事後媒體追問，美國廠是否「四月動工」？郭台銘僅以「保密」，並未正面回應！鴻海分拆 FII(富士康工業互聯網)赴中國 A 股掛牌，日前郭台銘對外重申「鴻海不是代工廠」，全力從硬體製造公司轉型成平台公司，布局智慧製造、健康互聯網以及資訊安全等三張網，朝向科技服務業者邁進。



對於醫療方面投資，郭台銘說，前天為前妻林淑如逝世 13 周年，充分地感受到健康對於人類是很重要的課題，也希望能夠多一點努力，從癌醫中心捐贈，到今 (14) 日與統一集團合作在百家 7-11 門市中建置「H2U 健康 ATM」等，為了讓鴻海集團在醫療事業發展更為精準，旗下醫療事業群，亦更名為樂活養生事業群。



郭台銘重申，發展精準醫療必須有大數據累積以及資料保存，尤其「8K+5G」軟硬體整合，更利精準醫療發展，未來將把「H2U 健康 ATM」從台灣推廣到大陸，透過每日量測血壓的資料，提早做到疾病預防。



話峰一轉，郭台銘說，各界知曉美國設廠一事，目前已在召募員工，全球員工都必須執行健康管理，美國員工都可以拿到相關健檢資料，與家庭醫生討論，但對於動工進度，他並未回應。



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