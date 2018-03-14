〈宏碁供應商大會〉陳俊聖：今年電競目標要擠掉戴爾搶下美冠軍寶座

筆電品牌宏碁 (2353-TW) 今(14)日舉行供應商大會，包含廣達 (2382-TW) 副董事長梁次震，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪等大老皆親自到場出席參與盛會，董事長陳俊聖會前指出，宏碁電競產品表現持續亮眼，前 2 月銷售已較去年同期倍增，今年目標要在美國搶下第一名寶座，擠下戴爾(DELL-US)。

陳俊聖指出，宏碁正在轉型第三部曲中，目前已完成由虧轉盈以及進入轉型期，接下來要進入第三階段，也就是進入永續經營模式，而其中最重要做法就是要能不斷產生新公司。

陳俊聖指出，今日供應商大會，將與所有供應商分享三大事項，一是宏碁現在與接下來要做的事情，二是商用產品策略，三則是向供應商們分享宏碁的轉型三部曲。

陳俊聖說，轉型三部曲分成三個部分，第一是營運要由虧轉盈，第二步是開始進入轉型階段，第三是要進入永續經營階段，宏碁已經完成前兩個轉型階段，現在要進入永續經營，也就是宏碁要能成為可以不斷產生新公司的公司，且新公司可隨時因應外部環境變化而改變。

陳俊聖強調，在子公司上市進度上，目前仍進行中，上半年可望就可看到有新的進度。

至於現在最熱銷的產品線電競產品，陳俊聖強調公司接單持續傳捷報，上周甫宣布在印度市場排名第一，今年電競產品立定大志向，目標要搶下美國第一名寶座，擠下現在第一名戴爾。