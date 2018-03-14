山水水泥(00691-HK)將盡力尋求濟南政府支持

山水水泥(00691-HK)發布公告，公司一直依法合規進行有關宓敬田及其團夥的非法行動信息的更新。有關2018年2月7日公布的緻股東的信函，該公司收到一些查詢並希望進一步說明於2017年12月29日，該公司與審計師就其審核該集團2017年度財務報表的預審過程中所識别出的若干事項舉行會議。

會後，該公司向股東發出信函以向其通報宓敬田及其團夥的非法行動的最新發展要點及該公司取得的若干重要發現。該公司將繼續盡最大努力尋求濟南市政府的支持以恢復對該集團全體附屬公司必要的控制，維護全體股東及債券持有人的合法權益。

公告稱，公司董事會一直以該公司全體股東的最佳利益行事，積極促成該公司各主要股東大和解及該公司、山東山水不破産、不退市的目標。該公司董事會願意全力配合濟南市政府山水工作組一攬子解決山東山水和公司問題。請各位股東積極協助及支援上市公司一起尋求濟南市政府山水工作組盡快驅離宓敬田及其團夥，保障全體股東及債權人的合法權益。

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