〈港股盤前〉川普擬推對華新政 港股今日劫數難逃

1、港股上日市況總結：恆指週二低開約 30 點後表現反覆。農行（1288）的集資不但沒有對股價構成壓力，市場更歡迎其清除資本不足的憂慮而爆升超過 5%。其他內銀也很快地扭轉早盤初段的跌勢而倒升。

恆指方面，內銀的強勢和騰訊的反跌為升，抵消了走弱的油企、中資電訊和內房股。恆指全日波幅 249 點而收盤升 7 點，勉強維持四連升。成交按日下跌約 9% 至 1102 億。藍籌股 21 升 28 跌 1 持平。滬深港通總成交約 125 億，佔大盤成交約 11.3%，屬偏低水平。滬港通錄得淨流出約 5 億，深港通則錄得淨流出約 1 億。滬港通淨流入較多的是騰訊，而淨流出較大的是工行（1398）、舜宇（2382）和聯通（762）。深港通淨流入則主要在吉利（175），淨流出則集中在金斯瑞（1548）。另外，做空佔大盤成交上升至約 11.6%，仍然屬安全區域。

2、美股上日市況總結：美國公佈 2 月份 CPI 上升 0.2%，符合市場預期。因通膨符合預期，升息憂慮未有進一步升溫下，道指早盤曾急升約 200 㸃。但這強勢只是曇花一現，美國國務卿提勒森遭撤換和博通併購高通的消息，遠遠蓋過利好的 CPI 訊息，再加上巿場傳出川普正考慮對中國實施新制裁，包括新關稅、投資限制及旅客出入境管制等，中資概念股全線走弱，令市場氣氛急轉直下，道指收市報跌 172 點。標指下挫 0.6% 而納指的六連升也告終，下跌約 1%。有分析指川普叫停博通併購高通的交易，是為了保障美國在 5G 的發展，免得被中國公司如華為等在技術上取得優勢。十年期債息回落至 2.844%。VIX 指數則上升約 4% 至 16.4 水平。港股 ADR 重挫 370 點，相當於恆指 31231 點水平。騰訊 ADR 表現最差，下挫 2%。

3、新股消息：新華教育（2779）今日起招股（至 19 日，下星期一）招股價介於 2.83 至 3.69 元，每手 1000 股，入場費 3727.18 元。新華教育是長三角最大的民辦高等教育服務供應商，目前營運兩所位於安徽省的學校，（新華學院和新華學校）於 2017 年在校學生人數約 3 萬。新華教育已有兩個新項目正在籌備中，一是與安徽醫科大學合營的臨床醫學院，二是在美國佛羅里達州成立的美國學院 – 美國新華。新華擬發行 4 億股，集資最多 14.76 億元。以 2016 年 1.7 億人民幣盈利計算，上市本益比介於 21-28 倍。

4、港股今天 / 短期市況分析：港股今天看來是劫數難逃。四連漲後碰上了川普對中國新政策的傳聞，相信大量獲利盤將湧現。觀乎川普在北韓和鋼鋁關稅的作風，對華新政策可能又是他「下馬威」的技倆，情況或許不是如現在表面看的那麼差。筆者對後市看好的態度也未有改變。投資者要注意一些有美國業務的港股，有危也有機，如遇股價大挫，創科（669）、敏實（425）等會是低吸良機，電訊業為主的中興（763）卻是避之則吉。藍籌股中，筆者依舊看好騰訊、港交所（388）、銀河娛樂（27）、友邦（1299）和滙豐（5）。