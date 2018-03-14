沙烏地阿美海外IPO變數不斷，或轉向國內上市

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，多位消息人士指出，由於沙烏地阿美前往倫敦或紐約進行首次公開發行 (IPO) 的計劃充滿變數，沙烏地阿拉伯當局看來愈來愈有可能讓沙烏地阿美只在本國上市。消息人士表示，沙烏地阿美 IPO 除了依賴中國、日本及韓國的基石投資人，沙烏地目前冀望 6 月獲得明晟 MSCI 給予新興市場地位，以協助沙烏地阿美吸引歐美資金。



一位熟知情況的高層消息人士指出，「我推測，取消國際 IPO 的機率大約一半一半。」



沙烏地計劃讓沙烏地阿美最多 5% 的股權在 IPO 上市，此項 IPO 案對沙烏地阿美的估值可能高達 2 兆美元，使其成為全球市值最大的石油企業。



沙烏地能源部長法力赫上週提到，沙烏地阿美的地位太重要，不能冒險在美國掛牌上市，因為將有法律訴訟疑慮，如一些對手油企因為在氣候變遷方面的影響而官司纏身。



英國《金融時報》報導，沙國方面告訴英國官員，倫敦有機會獲選為沙烏地阿美 IPO 落腳處，但最快要等到 2019 年。但多位消息人士表示，沙烏地目前聚焦於在沙烏地本國證交所 Tadawul 上市。



法利赫接受美國有線電視新聞網 (CNN) 專訪時表示，「目前我們只知道 Tadawul 將是重要的國內上市地。我們在靜候改革到位、等待加入 MSCI 指數，隨著我們將國際資本引入國內市場，沙烏地阿美在 Tadawul 上市將為資本市場帶來催化作用。」



沙烏地王儲穆罕默德 (Mohammed bin Salman) 計劃讓該國經濟在石油行業之外尋求多元化，沙烏地阿美上市正是這一計劃的核心所在，也提振飽受低油價打擊的沙國預算。



沙烏地阿美原定於 2018 年上市，但有關該企業究竟應否在重要西方市場上市的爭論影響準備工作。就在人們擔心大型 IPO 可能傷及本地市場之際，沙烏地政府的一個顧問委員會今年要求安全監管機構對本地上市的影響進行研究。



沙烏地政府進行提高企業的外資所有權上限等一連串市場改革後，MSCI 提議給予沙烏地股指新興市場地位。MSCI 將在 6 月作出決定，如能成真，將在 2019 年 5 月和 8 月分兩階段進行。



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