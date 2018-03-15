上周EIA美國油產創新高，站穩1000萬桶/日大關，油價波動下跌

摘要：美國能源資訊署（EIA）政府版原油庫存周報顯示，美國 3 月 9 日當周 EIA 原油庫存增加 502.2 萬桶，預期增加 192.30，庫欣庫存增加 33.8 萬桶；但成品油汽油和精鍊油庫存分別下降 627.1 萬桶和 436 萬桶，預期分別下降 25 萬桶和 122.6 萬桶。

據美國能源資訊署 EIA 官方統計，美國 3 月 9 日當周商用原油庫存增加 502.2 萬桶，大於預期的增幅 192.30 萬桶和前值增幅 240.80 萬桶。美國石油期貨交割地庫欣地區的庫存增加 33.8 萬桶，大於前值的降幅 60.50 萬桶。

汽油庫存銳減 627.1 萬桶，遠超預期的降幅 25 萬桶和前值降幅 78.80 萬桶。精鍊油庫存減少 436 萬桶，同樣大於預期的降幅 122.60 萬桶和前值降幅 55.90 萬桶。美國精鍊廠設備利用率增長了 2%，高於預期的降幅 0.08% 和前值增幅 0.20%。

不過上周美國油產觸及 1038 萬桶 / 日，創紀錄新高。WTI 原油期貨在數據發布後波動下跌，交投 60.62 美元 / 桶。布蘭特原油交投 64.57 美元 / 桶，但油價日內跌幅很小。

（持續更新中）

『新聞來源／華爾街見聞』