能源盤後─美國庫存和產量預計上升 原油走跌4日

週二交易，石油期貨價格收低，5 個交易日中第四次收低，係因交易者看到美國原油供應量可能第三週上升。

川普開除國務卿提勒森，引起伊朗核協議風險，使石油期貨吐回稍早漲幅。

Price Futures Group 高級市場分析師 Phil Flynn 表示，「現在提勒森走了，因此伊朗交易遭到壓制的機率更高。提勒森贊成保持伊朗的交易，川普想取消交易，這提高了製裁伊朗和石油價格的地緣政治風險。」

但 Schneider Electric 商品分析師 Robbie Fraser 認為，提勒森走人的消息「在最初過後的後續影響難以估計，我們認為市場波動性會上升。」

4 月 WTI 原油下跌 65 美分或 1.1%，收每桶 60.71 美元，逆轉近 62 美元的盤中高點。

5 月 Brent 原油下跌 31 美分或 0.5%，收每桶 64.64 美元，較稍早 0.8% 跌幅收斂。

EIA 預計周三公布報告，可能顯示美國原油供應量連續第三週上升。S&P Global Platts 調查的分析師預期，EIA 將公布庫存增加 250 萬桶。

他們同樣預期，汽油供應量減少 130 萬桶、蒸餾油 (含熱燃油) 庫存下降 140 萬桶。美國石油協會 (API)預計週二稍晚公布其庫存報告。

有報導稱，利比亞的一個重要石油港口已經恢復裝載，也導致石油價格下跌。

其他交易

4 月汽油下降 0.4% 至每加侖 1.886 美元; 4 月熱燃油上漲 0.5% 至每加侖 1.874 美元。EIA 上周報告顯示，3 月 2 日止的一週，美國原油產量增加每日 86000 桶，使創單週 EIA 記錄每日 1036.9 萬桶。

4 月天然氣上漲 0.3% 至每 Btu 2.786 美元，因美國東部寒冷天氣預計持續，預期暖氣需求增加。