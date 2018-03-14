國務卿被炒後 美國務院十大最高職位八個空缺

摘要：昨日川普在推特上宣布原 CIA 局長將接替國務卿一職，目前美國國務院職位空缺已高達八個。

昨日川普在推特上宣布原 CIA 局長將接替國務卿一職，現任國務卿將卸任。目前美國國務院職位已高達八個空缺。

就在前幾天美國國務卿 Rex Tillerson 還在肯尼亞內羅畢進行訪問，然而一回國後就被白宮通知他的職位將被接替。川普在推特上表示，CIA 局長 Mike Pompeo 先生將成為我們的新國務卿。他會幹得很好! 謝謝 Tillerson 的付出。

據彭博社報導，美國國務院十個最高職位中有八個空缺，包括了國務卿、政治事務副秘書長、國家資源管理部副秘書長、行政管理副秘書長、國防部和軍火管制副秘書長、民主與人權部副秘書長、能源經濟副部長、部門顧問。

川普政府大量職位空缺

川普執政許久，但政府重要職位仍有許多空缺。一些人是主動提出辭職離開，一些則是被炒魷魚，還有一些職位則是從未被上任過。

自川普上任來，已有近 20 多名重量級幕僚離開白宮。包括此前擔任美國白宮首席經濟顧問的科恩，前衛生部長普萊斯因，前聯邦調查局局長科米，代理司法部長薩利 · 耶茨等。

從 17 年 2 月一直到 18 年 3 月所有已離職的政府官員：

1、2017 年 2 月 13 日離職的前國家安全顧問邁克 • 弗林（Michael Flynn）

2、2017 年 2 月 17 日離職的前國家安全委員會西半球事務高級主管迪爾（Craig Deare）

3、2017 年 3 月 30 日離職的前白宮副幕僚長凱蒂 • 沃爾什（Katie Walsh）

4、2017 年 4 月 9 日離職的前安全副顧問麥克法蘭（KT McFarland）

5、2017 年 5 月 9 日離職的前 FBI 局長科米（James Comey）

6、2017 年 5 月 30 日離職的前白宮通訊聯絡主任邁克爾 • 杜布克（Michael Dubke）

7、2017 年 7 月 21 日離職的前白宮發言人肖恩 • 斯派塞（Sean Spicer）

8、2017 年 7 月 23 日離職的前白宮幕僚長普利巴斯（Reince Priebus）

9、2017 年 7 月 27 日離職的前國家安全委員會中東事務高級主管（Derek Harvey）

10、2017 年 7 月 31 日離職的前白宮通訊聯絡主任斯卡拉姆齊（Anthony Scaramucci）

11、2017 年 8 月 18 日離職的前白宮首席策略師班農（Steve Bannon）、

12、2017 年 8 月 19 日離職的前總統特別顧問、對沖基金大佬伊坎（Carl Icahn）

13、2017 年 8 月 25 日離職的前總統反恐事務顧問高爾卡（Sebastian Gorka）

14、2017 年 9 月 29 日離職的前衛生與公共服務部部長普萊斯（Tom Price）

15、2017 年 12 月 8 日離職的前國家安全副顧問迪娜 · 鮑威爾（Dina Powell）

16、2017 年 12 月 22 日離職的前總統副幕僚長迪爾伯恩（Rick Dearborn）

17、2018 年 1 月 20 日離職的前公共事務辦公室公關主任紐曼（Omarosa Manigault Newman）

18、2018 年 1 月 20 日離職的前白宮通訊主任希克斯（Hope Hicks）

19、2018 年 1 月 29 日離職的前 FBI 代理局長安德魯 • 麥凱布（Andrew McCabe）

20、2018 年 2 月 7 日離職的前白宮秘書波特（Rob Porter）

21、2018 年 2 月 27 日離職的前白宮通訊副主任拉斐爾（Josh Raffel）

22、2018 年 3 月 6 日離職的前白宮國家經濟委員會主任科恩（Gary Cohn）

23、2018 年 3 月 9 日離職的美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）（註：3 月 9 日為媒體消息提到的時間，後蒂勒森表示正式離職時間是 3 月 31 日）

24、2018 年 3 月 13 日離職的川普個人助理麥肯蒂（John McEntee）

『新聞來源／華爾街見聞』