台苯去年EPS 2元，配息1.6元，股息殖利率7.44%

【財訊快報／巫彩蓮報導】中國大陸嚴格執行環保稽查，去年第三季以來，SM（苯乙烯）報價從 8 月 1,150 美元左右，上揚到年底 1,360 美元，而苯價則是維 740-800 美元，SM 相關族群下半年營運均優於上半年，台苯 (1310) 公布去年財報，去年稅後獲利 10.56 億元，每股盈餘 2 元，連續兩年每股賺進 2 元，配發 1.6 元現金股息，盈餘分派率約 8 成，以今 (14) 日 21.5 元股價計算，股息殖利率 7.44%。台苯擁有兩條 SM 產線，全年產量約 35-37 萬噸，全球貿易戰一觸即發，日前中國大陸商務部宣布，初步認定台灣、美國和韓國 SM 存在傾銷，上述區域業者出口至大陸 SM，必須向大陸海關繳交保證金，當中台化(1326)、國喬(1312)、台苯等台灣業者需保證金比率均為 5%，較美、韓業者低。



根據大陸官方資料調查，2013 到 2016 年四年期間，台、美、韓等地出口至大陸 SM 數量總和，分別為 184 萬噸、203 萬噸、201.79 萬噸和 210.51 萬噸，占大陸市場需求量超過兩成，韓國被課徵繳納的保證金介於 7.8-8.4%，美國業者的保證金落在 9.2-10.7%。



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