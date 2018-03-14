紐約匯市─提勒森走人 通膨符合預期 Fed加速升息預期降低 美元走跌

週二交易，美元兌多數貨幣走跌，係因消費物價通膨數據符合預期，降低 Fed 更積極升息的可能性，以及川普總統稱他將撤換國務卿提勒森。

各貨幣走勢

ICE 美元指數下降 0.2% 至 89.734。WSJ 美元指數下降 0.1% 至 83.57。

美元兌日圓上漲，自週一的 106.41 上升至 106.55。

歐元兌美元上漲，自週一的 1.2337 美元上升至 1.2388 美元。

英鎊兌美元上漲，自上周五的 1.3907 美元上升至 1.3987 美元。

在加拿大央行發表謹慎談話後，美元兌加元上升，自 1.2843 加元上升至 1.2973 加元，達 4 日高點。

市場動力

週二兩件大事影響美元，首先，二月份消費物價通膨數據符合預期，讓美元稍早漲幅消彌。主要和核心 CPI 均為 0.2%，年率分別為 2.2% 和 1.8%，數據大致符合預期，僅年率稍比先前估計的 2.1% 略高一些。

除了工資通膨以外，CPI 也是 Fed 貨幣政策中很重要的一塊，上週工資成長令人失望，但沒有改變分析師對 Fed 今年升息三次的預期，本月就會首次升息。市場參與者估計今年會有三到四次升息。

另一件大事，媒體報導，國務卿提勒森 (Tillerson) 將離開白宮，由 CIA 局長 Mike Pompeo 取而代之。

另一方面，加拿大央行長 Stephen Poloz 發表相當鴿派言論，他稱他的央行政策決議是風險管理的過程，而加拿大就業市場疲弱，但相信利率過段時間後會隨著上升。他的評論讓加元兌美元走跌。

英國財政大臣 Philip Hammond 發表春季聲明，預計英國今年 GDP 成長自 1.4% 上修至 1.5%，但 2021 和 2022 的經濟成長預期卻分別下降至 1.4% 和 1.5%。Hammond 也說，英國通膨應該會在未來 12 個月內降回目標的 2%。

分析師看法

Jefferies 外匯部門總監 Brad Bechtel 表示，「通膨數據顯然是今天的動力，提勒森的消息在一些美元對手裏有一些解讀，比較像是賣出美元的反射動作。」他補充，新興市場貨幣和其他 G10 貨幣受惠於廣泛美元疲弱。

CMC Markets 市場分析師 David Madden 表示，英國的春季聲明上修了經濟預期，「政治利益大於財政利益，Hammond 先生說債務占 GDP 的比例會下降，且他暗示今年稍晚公共支出會增加，這些都讓看漲英鎊者開心。」