百田石油(08011-HK)附屬與TPPDI訂立原油買賣協議

百田石油(08011-HK)公布，基于獲批準石油生産開發計劃其中的一個條件，于2018年3月12日，公司的附屬公司，中國國際礦業石油有限公司與Tom’s Power Petroleum Distributor Inc. (TPPDI) 訂立一份買賣協議(即原油買賣協議)，于菲律賓買賣原油。

TPPDI是一間依照菲律賓法律成立的公司，是一間在菲律賓從事銷售油品的貿易公司。

根據原油買賣協議，中國國際礦業將按産量逐步增加向TPPDI銷售原油(以實際裝載數量為準)。購買價將會根據原油買賣協議條款參考國際油價而厘定。原油買賣協議將會從原油買賣協議日期起計，為期一年，及除非該原油買賣協議有另外訂明，該年期將會每年自動延長。

在事先得到中國國際礦業書面同意後，TPPDI隻可以向其附屬公司轉讓其在原油買賣協議的權益。TPPDI與受讓人將會共同及個别地承擔所有在原油買賣協議的責任。

原油買賣協議受到菲律賓法律規管。且TPPDI在簽署買賣協議後，承諾將在自有碼頭擴建更大原油儲罐存量，以滿足中國國際礦業未來産量逐步增加的需求。

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