港機工程(00044-HK)受美國業務拖累 虧損5.4億港元

香港飛機工程(00044-HK)2017年度業績，集團主席史樂山介紹，大部分業務表現良好,惟美洲業務持續錄得虧損。令整體錄得應佔虧損5.41億港元（2016年同期為盈利9.75億港元；集團維持派息每股0.5港元；收入增長5.7%至145.46億港元；每股虧損3.25港元（2016年每股盈利5.86港元）。

集團虧損主要受累於美國 HAECO 商譽的減值支出6.25億港元,以及一項有關港機 (美洲)遞延稅項資產淨值的撇銷2.49億港元。此外，集團2017年再沒有出售業務錄得殊殊收益所致。扣除上述因素，集團應佔溢利為3.4億港元，同比跌34.1%。

美洲的機身服務工程減少,反映部分大型的飛機及客艙改裝計劃已於2016年完成,以及由2017年8月起失去一個主要客戶的重大工程；集團因而將美國一間工廠關閉，導至商譽減值和遞延稅撇銷，餘下兩間工廠；另外在美洲的外勤服務工程已於2016年終止。集團行政總裁鄧健榮補充，目前沒有再關閉美國廠房計劃。美國業務隨著加強管理團隊及重整計劃，業務可望逐漸改善。

香港和廈門的機身及外勤服務工程於期內則有所增多，因航班數量上升而受惠，需求增加以及部分客戶將2016年的工程延後進行。來自客艙和座椅工程的收益期內有所增加。售出的座椅數量上升,但機艙內部改裝 工程則減少,交付的 Panasonic 通訊設備安裝組件數量亦下降。進行修理及大修的引擎數量有所上升,而每台引擎的工作量亦增 多。年內部件及航電維修的已售工時有所增加。集團的航材技術管理附屬公司 HAECO ITM Limited 因租借飛機零件增加及修理工程增多而受惠。期內資本性開支總額為8.43億港元，於年底結算時的已承擔資本性開支為8.87億港元。

展望2018年，他預期進行修理和大修的引擎數量有所增加。隨著 拓展新維修能力,部件及航電大修業務預料將逐漸改善。外勤服務需求預期堅穩。機身服 務需求預計與2017年大致相若,當中香港與廈門變化不大,而美洲則有所上升。售出 座椅的數量和組合預期與2017年相若。客艙整裝工程的預約量偏低。Panasonic 通訊 設備的工作量預期大幅減少。機身服務業績將取決於美洲致力提升效率和改善工作流程所得的成果。

廈門市政府提出將高崎機場遷往一個位於翔安區新機場的建議,仍須取得中央政府的批准。他表示新機場及其啟用將對港機集團於廈門的業務營運造成重大影響,管理層就此與當地政府機關保持定期溝通。

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