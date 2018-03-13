【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

加權日 KD 持續黃金交叉，指數再度大漲 93.53 點！

【比特幣區塊鏈】止跌？PA 續攻！MOSFET、電池仍可留意！

【盤勢分析】

美股道瓊、NASDAQ、費半走勢不一，留意 20MA 扣底值，有機會出現震盪！如果開始震盪台股會如何！該怎麼操作？相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日加權日 KD 黃金交叉，今指數上漲 93.53 點，而週 KD 黃金交叉 (週五確認) 一堆個股已展開波段行情，可好好把握！

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，故指數開高震盪走高！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【PA】、【電池】、【板卡電競比特幣】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

面對美股的 10 年期公債殖利率，面對川普的關稅效應 (哪些國家會豁免)，FED 會升息幾次！很多投資人在消息面掌握上無法跟上，可依照技術分析評判！目前美股及台股的看盤技巧皆在 20MA，日 KD 已黃金交叉，剩下的就是如何布局！何時發酵的問題！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (+3，留意 20MA 扣底值)，5483 中美晶 (-0.1)，6182 合晶 (+0.8)、3532 台勝科 (-2)，這個族群，可開始留意 sumco 股價走勢 (週二再漲 4.1%)

◎ 【MOSFET】：6435 大中、6525 捷敏 (+1.3)、3317 尼克森 (+0.5)、8261? 鼎、5299 杰力、6138 茂達 (+1.35)，此族群可開始留意中國長電科股價 (週二跌 1.51%)

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (再度上漲 9 元收 419 元，前波高點 423.5 元) 為指標，2456 奇力新(+2.5)、3068 美磊、3026 禾伸堂、3624 光頡(+0.95)、5317 凱美(+1.4)、2375 智寶(+1.1)、6127 九豪、2492 華新科、8043 蜜望實、6449 鈺邦、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅、5255 美桀(+1.3)，漲價行情持續，以量價結構技術分析操作！

◎【板卡電競比特幣】：上週先出後，今部分個股止跌並開始攻擊，留意其延續性！3443 創意 (+11.5)、3035 智原 (+4.1)、3661 世芯、6591 動力 (+4.7)、6150 撼訊 (+24.5，漲停)、2377 微星、2376 技嘉、3515 華擎 (+5)、3540 曜越 (+0.8)、2465 麗台 (+0.5)、2399 映泰 (+1.05)、2425 承啟 (+1.7)、5386 青雲 (再跌停，連 3 根)、2421 建準 (-1.4)，需隨時留意比特幣的報價，及其連動性

◎ PA 三雄：8086 宏捷科 (+0.8)、2455 全新(+1)、3105 穩懋(+18.5) 等皆可留意明日延續性！