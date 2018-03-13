【大行報告】交銀：集裝箱航運公司股價將會在業績期間走勢良好

交銀國際發表交通運輸及基建行業周報稱，全球乾散貨市場截至2018年3月9日，波羅的海乾散貨運價指數環比下跌0.5%至1,201點。海岬型船運價環比下降7.1%，而巴拿馬型船運價環比上漲7.7%。

能源方面，作為“煤改氣”的一環，中國計劃在2018年將煤炭消耗占能源消耗總量的比重降至59%。該行認為，對煤炭消耗量的設限會導緻中國削減其進口煤的數量，從而為2018年乾散貨需求，尤其是巴拿馬型船的運價帶來挑戰。

航空方面，根據國際航協資料，受春節效應延後和其他臨時性因素影響，一月份全球收入客公裡(RPK)增速同比下滑至4.6%。集裝箱航運方面，上海集裝箱運價指數環比下跌5.6%，主要東西航線的市場運價持續下跌。

報告又指，人民币兌美元走強及油價回檔推動航空股周一大幅上漲。交銀認為，由于大多數貨櫃航運商會在17財年錄得正向收益，集裝箱航運公司的股價將會在業績期間走勢良好，但疲弱的市場運價可能會在短期内削弱股價上行的勢頭。

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