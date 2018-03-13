【港股解碼】IGG：老遊戲經久不衰，新遊戲陸續到來

上周，直播平臺紮堆IPO的消息刷爆了財經新聞，騰訊分別以4.62億美元、6.3億美元投資虎牙、鬥魚兩家直播平臺的消息更是將這一熱潮推向頂峰。那麼騰訊為何投資這兩家平臺？其一，投資風格符合騰訊向來的“兩手準備”原則，比如“微信”與“QQ”,降低投資風險；其二亦是核心所在，佈局遊戲發行的新管道，平臺主播對於“吃雞”遊戲的宣傳效果讓騰訊頗為滿意。無利不起早，將兩大直播平臺納入囊中，進一步完善騰訊遊戲生態系統，可見騰訊對於遊戲版圖的“上心”。

在遊戲的世界裏，除了像騰訊、網易這樣的巨頭外，仍有不少靠一款遊戲實現靚麗業績的小公司，比如我們今日的主角兒——IGG（00799-HK），總部設在新加坡，是全球網路遊戲開發商和運營商。下麵，我們就看看IGG是如何在2017年實現業績大增的。

豐厚派息

3月11日，IGG發佈了截止12月31日止的2017年業績公告，報告期內，收入6.07億美元，較2016年同比增長89%，股東應占盈利由2016年的7260萬美元增長115%至1.56億美元，經調整淨利亦增長114%至1.6億美元，公司業績增長明顯。

圖：IGG 2017年業績數據

在賺錢的同時，公司也沒忘了股東，董事會決議於4月19日前後派發第二次中期股息，每股普通股為14港仙。連同2017年9月派發的第一次中期股息13港仙以及特別股息22港仙，則2017年全年派息為每股普通股49港仙，較2016年17.7港仙增長176.84%。

就這樣一支業績、派發股息均大幅增長的股票，在業績公佈後的第一個交易日（3月12日），早盤一度逆市下跌，盤中最大跌幅達5.9%。Why?因公司業績同比雖有較大增幅，但卻遜於市場預期，對於IGG2017年股東的應占溢利，市場預期為1.61億美元，但最終僅有1.56億美元。所幸在12日的業績會上，IGG的COO許元表示《王國紀元》流水仍在高速增長中，遠未達天花板，新遊戲Madlands正在內測，預計今年四五月份推出。公司股價其後由跌轉漲，截止12日收盤，漲幅2.79%，報價11.06港元。

圖：IGG公司3月12日股價走勢

兩年前的老手遊？

我們來看一下《王國紀元》在IGG中扮演著什麼角色。《王國紀元》是IGG於2016年3月正式上線的一款即時戰爭策略類遊戲，2017年，《王國紀元》月流水由3000萬美元一路攀升至超過5000萬美元，據APP Annie的統計，《王國紀元》從2017年8月起榮登全球戰爭策略手遊收入榜首，該遊戲的註冊用戶已逼近1億，月活躍用戶數（MAU）突破1000萬。

下圖為IGG公司2017年收入明細，《王國紀元》收入由2016年的1.24億美元增長252%至2017年的4.38億美元，收入占比亦由2016年的38.6%上升至2017年的72.1%，收入增長強勁。《城堡爭霸》收入較2016年有所降低，已進入遊戲衰退期，料2018年收入情況將繼續下滑，在這樣的情況下，IGG的2018會如何走？

圖：IGG公司2017年收入明細

先確定IGG公司COO許元的話是否可信，其在業績會上表示，《王國紀元》2018年1月淨利潤創新高，但未披露具體數額，2月流水創下新高，達到5600萬美元。由於公司遊戲向海外推廣，存在區域上線時間差，以普通的手遊週期推算IGG遊戲的收入情況明顯不合適，但通過第三方專業機構的統計數據能證明一些問題。據Sensor Tower數據顯示，2018年的1、2月份，《王國紀元》在出海遊戲收入榜中，均位於第1位，《城堡爭霸》從11位下降至第12位，至於2月份的內地手遊下載榜中，《王國紀元》位於第4位。由此可見，IGG公司COO的話有一定真實性，但《王國紀元》這款遊戲上升期已將近兩年，後續公司業績增量或對新遊戲有一定依賴。

圖：兩款遊戲的收入榜情況

那麼有沒有其他的點有望拉動業績增長？遊戲方面，《糖果消除大師》已於2017年12月底上線；公司COO也表示新遊戲《Madlands》於四五月份即將推出；《城堡爭霸》續作有望在今年第三季度上線；Galaxy、Reborn、Castle Clash 2、Castle ofLords 3將陸續推出。除此之外，2018年初，公司籌備已久的周邊商城已正式上線，其以IGG歷來經典IP為用戶打造一系列周邊產品，亦有望帶動業績增長。

綜上來看，《王國紀元》今年2月的收入顯示其仍未進入衰退期，後續有精品遊戲陸續推出，新款遊戲也在內測中，今年剛上線的周邊商城也將轉換經典IP帶來一定收入，IGG的2018仍值得關注。

■ 作者｜楊世宏

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